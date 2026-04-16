Звезды «Джона Уика» и «Во все тяжкие» сошлись в новом игривом боевике

В российский прокат выходит игривый боевик «Нормал» со звездой «Лучше звоните Солу» и «Никто» Бобом Оденкерком. Не менее впечатляет послужной список и других авторов: сценарист Дерек Колстад придумал «Джона Уика», а режиссер Бен Уитли одно время был главной надеждой британского жанрового кино. О том, почему детище этих уважаемых мужчин напоминает одновременно «Фарго» и «Белое солнце пустыни», рассказывает материал «Ленты.ру».

Улисс (Боб Оденкерк) заступает на временный пост шерифа в затерянном посреди Миннесоты вымышленном городке Нормал. Усатый коп приходит здесь в себя после инцидента на предыдущем месте службы и в свободное время докладывает о жизни в Нормале на автоответчик оставшейся дома жены Пенни. Работа в Нормале безусловно непыльная, но кое-какие детали настораживают. Например, бессчетное количество разного огнестрельного оружия и взрывчатки, которым владеют местные жители. В здешнем баре заряженные ружья многозначительно висят прямо на стенах, а значит беспорядочная пальба — лишь дело времени. К счастью, сам Улисс всегда стреляет без промаха.

Мало кто пережил пандемию с такой пользой для себя, как Боб Оденкерк, который на излете шестого десятка открыл в себе героя боевика. Конечно, эту метаморфозу удобно сравнить с аналогичным превращением Лиама Нисона. Удобно, но не вполне точно: здесь речь идет не о случайности (коей в известной степени было приглашение Лиама в «Заложницу»), а о сознательном выборе.

Оденкерк вдруг решил, что ему мало комедийного таланта и характерного обаяния, впервые в жизни начал делать упражнения для укрепления коленей и научился драться. Итогом стал «Никто» — сардонический боевик про наемного убийцу в отставке, где вчерашний комик сражался с криминальным авторитетом в исполнении Алексея Серебрякова (и целой ордой его подручных).

Русский след в этой работе наверняка многих греет, но для дальнейшей карьеры Оденкерка важен не Серебряков и даже не режиссер Илья Найшуллер, а сценарист Дерек Колстад

Карьера Колстада — убедительное доказательство того, какие чудеса может творить верность своим творческим принципам. Дерек начал писать сценарии еще подростком, потом выучился на управленца, но мечта о голливудской карьере не отпускала. Первый фильм по сценарию Колстада вышел в 2012-м — это был боевик с Дольфом Лундгреном «Узник». Однако никто не ожидал, что уже через пару лет в почти таком же типичном фильме про одинокого героя снимется уже Киану Ривз. Колстад написал сценарии первых трех «Джонов Уиков» и таким образом сделал себе имя, однажды кстати услышанное Бобом Оденкерком.

Приятно, что творческий дуэт предпочитает не повторяться. Первый «Никто» был городским боевиком, а второй — уже курортным. Причем из соображений знойности (надо полагать) злодейкой в нем стала Шэрон Стоун. «Нормал» — третий фильм творческого дуэта, но с предыдущими его роднят только исполнитель главной роли и место съемок, которым вновь стал канадский город контрастов Виннипег. В «Нормале» Оденкерк и Колстад приспособили под свои нужды уже жанр неовестерна. По словам создателей, если Хатч Мансел из «Никто» только и искал повода надавать окружающим по зубам, Улисс до последнего избегает даже таких проявлений полицейской власти, как штраф за неправильную парковку.

Имя героя — второе, что обращает на себя внимание вслед за почти сорокинским названием фильма

Эрудированные киноведы тотчас вспоминают про роман Джеймса Джойса и промахиваются. Невидимую жену Улисса зовут Пенни, так что здесь имеется в виду все-таки не Леопольд Блум, а античный герой, про которого скоро выйдет фильм у Кристофера Нолана. С другой стороны, авторы говорят, что вообще-то вдохновлялись народным прозвищем 18-го президента США Улисса Гранта. Простые американцы прозвали его Useless — то есть «бесполезный».

Занятно, что герой американской гражданской войны Грант был первым руководителем США, которого арестовала полиция — за превышение скорости. Вторым в 2023-м стал Дональд Трамп, который, правда, в тот момент никакой страны уже (и при этом — еще) не возглавлял. Вполне вероятно, эти занимательные факты создатели фильма тоже имели в виду.

Еще одна важнейшая отсылка — «Фарго» братьев Коэн, которому как раз только что исполнилось 30 лет. При желании «Нормал» вообще можно рассматривать как развернутый оммаж этой классической картине, и в интернете его уже начали называть «Фарго 2». Это заявление выглядит слишком громким, но фамилия шерифа, на место которого заступает Улисс, — Гундерстон. То есть от фамилии героини «Фарго» Мардж Гундерсон покойного персонажа отделяет одна буква. Впрочем, коэновский дух в «Нормале» ограничен слегка меланхоличной интонацией и схожей оптикой при взгляде на слепяще снежные просторы Миннесоты.

Справедливости ради, меланхолия здесь скорее британского толка — благодаря происхождению постановщика Бена Уитли. Пятнадцать лет назад, после фильма «Список смертников» Уитли ходил в больших надеждах авторского кино, теперь же он известен больше как режиссер дилогии «Мег» про Джейсона Стэйтема и доисторическую акулу. «Нормал» — это нечто среднее: безусловно зрительский жанровый фильм, в котором авторская манера режиссера не диктует стиль, а лишь придает немного остроты.

Сценарий Колстада и Оденкерка написан вполне строго — полтора часа, три акта по тридцать минут

Первый отдан под развернутую экспозицию, в которой Уитли более или менее имитирует элегичную американу Коэнов. В этой части главный герой остается в тени партнеров, среди которых Генри Уинклер, Лина Хиди и гигантский лось с повисшей на рогах банкой краски. Тем резче переход к экшену: здесь и граната в лицо, и снятые бешеной подвижной камерой рукопашные бои, и целая смертельная вечеринка с участием якудза. В Японии разворачивается озвученный местным кавером на Paranoid группы Black Sabbath пролог «Нормала», однако реальная роль азиатской мафии прояснится только ближе к середине.

Якудза отвечают за «большие секреты», которыми интригует постеры фильма — на деле столь же большие, сколь и малозначительные. На месте этой коллизии могло быть что угодно — в «Джоне Уике», напомним, бойня началась из-за собаки, и это повод даже позначительнее. Впрочем, «Нормал» — кино, которое ничуть не портят такого рода холостые выстрелы. Орнамент из аллюзий обрамляет здесь боевик немного в духе «Белого солнца пустыни» или, скажем, второго «Крепкого орешка».

В интервью Колстад, разумеется, говорит про «Ровно в полдень», однако превзойти или хотя бы догнать классический вестерн здесь, к счастью, никто не пытался. Реальные референсы создателей «Нормала» лежат где-то в пространстве бессознательного: при желании можно вспомнить и «Замену» с Томом Беренджером, и «Директора» с Джеймсом Белуши. В любом случае, таким кино руководит в большей степени сердце, чем калькулятор, а лояльный фан-клуб гарантированно соберет кассу — и с нетерпением будет ждать, куда Колстад и Оденкерк двинутся дальше. Друг без друга им теперь, очевидно, никак.