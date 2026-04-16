Фильм «На краю света» о миссионере в Сибири впервые покажут на фестивале в Москве

На 48-м Московском международном кинофестивале состоится премьера фильма якутского режиссера Эдуарда Новикова "На краю света", снятого по мотивам рассказа Николая Лескова. Об этом сообщает пресс-служба "Сахафильма".

© Российская Газета

Московский фестиваль - одно из главных культурных событий страны, где ежегодно можно увидеть более двух сотен кинокартин из разных регионов страны и дружественных стран.

Якутский фильм будет представлен в конкурсе "Русские сезоны". Главный герой фильма - архиепископ-миссионер, проповедующий христианство в глубокой Сибири. Дикий язычник, который служит ему проводником, спасает миссионера от верной смерти и наводит на философские размышления.

Ранее талантливый режиссер Эдуард Новиков удостаивался главного приза ММКФ за фильм "Тойон Кыыл", и в этом году якутяне ожидают увидеть не менее достойную работу.