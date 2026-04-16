В России вышел боевик «Нормал» с Бобом Оденкерком

С сегодняшнего дня в России стартуют показы боевика «Нормал» с Бобом Оденкёрком в главной роли. Ленту уже можно посмотреть во всех городах страны. Это официальный прокат.

Сюжет картины рассказывает о скромном человеке с непростым прошлым, который переезжает в маленький городок, чтобы занять там должность шерифа. Он выезжает на место ограбления банка и, сам того не подозревая, раскрывает нечто гораздо более серьёзное.

Главные роли, помимо Оденкёрка, сыграли Лина Хиди («Игра престолов»), Генри Уинклер («Лучшее время года») и Брендан Флетчер («Выживший»). Режиссёром выступил Бен Уитли («Перестрелка»). Сценарий написали сам Боб Оденкёрк в соавторстве с Дереком Колстадом, одним из создателей «Джона Уика».