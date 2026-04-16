В Москве открывается 48-й Московский международный кинофестиваль

Церемония открытия 48-го Московского международного кинофестиваля состоится в столице. В этом году в программах киносмотра участвуют более 200 фильмов из 43 стран.

Кинофестиваль пройдет с 16 по 23 апреля. Откроет киносмотр картина Александра Котта "Ангелы Ладоги". Фильм рассказывает об отряде молодых спортсменов-буеристов, выполняющих миссию по доставке боеприпасов по тонкому, еще не схватившемуся льду зимой 1941 года. Постепенно миссия превращается в операцию по спасению детей-сирот, которых не успели эвакуировать из блокадного Ленинграда.

Закроет программу "Берлинский герой" немецкого режиссера Вольфганга Беккера. Картина расскажет о владельце убыточного видеопроката Михаэле Хартунге, чья жизнь меняется после журналистского расследования. Героя объявляют организатором крупного массового побега из ГДР, и, поддавшись искушению в виде щедрого гонорара, он подтверждает эту полуправдивую историю. Вскоре Михаэль становится национальным героем - участвует в телешоу и выступает в Бундестаге, однако с ростом популярности увеличивается и риск разоблачения.

Программный директор смотра Иван Кудрявцев ранее сообщил, что в этом году на фестиваль было подано более 1,5 тыс. заявок.

"Россия, Китай, Республика Корея, Индия, Италия, США, Франция, Аргентина, Иран и Бразилия - это топ-10 стран по количеству фильмов, заявленных в наших конкурсных и внеконкурсных программах. Из 43 стран 17 - это кинематографии, представляющие государства, чьи режимы проводят недружественную политику по отношению к нашей стране. Новые страны, которых не было в том году, - Алжир, Израиль, Швейцария, Таджикистан, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Тунис, Пуэрто-Рико", - заключил Кудрявцев.

Основной конкурс

В список основного конкурса вошли картины "Анна Маньяни. Неизвестная история" (режиссер Моника Гуэрриторе, Италия), "Воздаяние" (режиссер Даниэль Гусман, Испания), "Зимний свет" (режиссер Чо Хен-Со, Республика Корея), "Игра в гуся" (режиссер Карла Бадильо, Аргентина, Мексика), "Корова" (режиссер Кристина Фернандес Пинтадо, Мигель Льоренс, Испания), "Небо везде одинаково" (режиссер Хамидреза Газеми, Иран), "Неоткрытое письмо" (режиссер Батделгер Бямбасурен, Монголия), "Падение" (режиссер Ши Жэньфэй, Китай), "Покойся с миром" (режиссер Алессандро Д’Амбрози, Санта де Сантис, Италия), "Путешествие в дальние края" (режиссер Ким Джин Ю, Республика Корея) и "Страсть" (режиссер Фазиль Разак, Индия).

Россию в международном конкурсе представят картины "Выготский" (режиссер Антон Бильжо) и "Отец" (режиссер Павел Иванов).

Лаврентьев отметил, что создатели осознанно отошли от устоявшегося формата.

"В этом году мы отошли от обычая "одна страна, один фильм". Это наш оммаж одному из великих гениев мирового кино, польскому режиссеру Анджею Вайде, которому 6 марта исполнилось 100 лет. В 1989 году, он, будучи председателем жюри ММКФ, сказал, что на фестивале должны участвовать не страны, а фильмы. Таким образом, памятуя о завете Анджея, мы и выстроили нашу программу", - сказал Лаврентьев.

Состав жюри

Как рассказал председатель отборочной комиссии, жюри основного конкурса возглавит режиссер Прасанна Витанаге из Шри-Ланки. В него также вошли российская актриса Дарья Екамасова, российский режиссер, сценарист и продюсер Иван. И. Твердовский, турецкий режиссер, сценарист, продюсер Ахмут Фазыл Джошкун, китайская актриса и певица Цзинь Ша и режиссер из Испании Хавьер Ребольо.

О фестивале

Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля - режиссер Никита Михалков. ТАСС - информационный партнер ММКФ.