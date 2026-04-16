В России состоялась официальная премьера триллера «Гуру»

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали показывать триллер «Гуру». Ленту уже можно посмотреть в городах страны.

Сюжет картины вращается вокруг Матье Вассера — харизматичного тренера по личностному росту. Его популярность стремительно растёт, а массовые семинары напоминают религиозные мессы. Однако успех героя вызывает беспокойство у окружающих. Вскоре Матье сталкивается с тайным врагом, который готовит испытание, способное разрушить его жизнь.

Главную роль в ленте исполнил Пьер Нинэ, известный по фильмам «Граф Монте-Кристо» и «Чёрный ящик». Режиссёром выступил Ян Гозлан, ранее уже работавший с Нинэ над фильмом «Чёрный ящик».