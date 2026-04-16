Фильм о Снуп Догге начнут снимать летом

По данным Deadline, фильм про Снуп Догга начнут снимать летом. Точную дату пока не говорят, но уже объявили, что рэпера сыграет Джонатан Дэвисс.

Фильм рассказывает о восхождении к славе Кэлвина Бродуса-младшего, который взял себе псевдоним Снуп Догг. Его дебютный альбом Doggystyle, записанный совместно с Dr. Dre на лейбле Death Row Records, вышел в 1993 году и положил начало долгой карьере, отмеченной номинациями на «Грэмми».

Снуп Догг пробовал себя в кино и на телевидении, часто сотрудничал с NBCUniversal, появлялся в шоу The Voice и стал постоянным участником олимпийских трансляций.

Картину планируют выпустить в 2027 году.