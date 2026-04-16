В РФ состоялась премьера фильма «Операция «Панда». Дикая миссия» с Джеки Чаном

16 апреля в России состоялась официальная премьера фильма «Операция «Панда». Дикая миссия». Комедийный боевик с Джеки Чаном уже можно посмотреть в кинотеатрах страны с привычным русским дубляжом.

Вторая часть серии вновь рассказывает историю дружбы мастера кунг-фу Джеки и милой панды. В продолжении мастеру кунг-фу предстоит перевезти панду Сюсю в новый вольер. По пути его настигает банда международных грабителей, в результате схватки Джеки срывается со скалы и приходит в себя в первобытном племени.

Вместе с Джеки Чаном в ленте также сыграли Ма Ли («Лунный человек») и Цяо Шань («Живёшь только раз»). Режиссёром выступил Дерек Хуэй («Меченосцы»).