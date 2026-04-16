Сарик Андреасян показал кадры с Марьей Болконской из фильма «Война и мир»

Российский режиссёр и продюсер Сарик Андреасян представил новые кадры фильма «Война и мир» с Марьей Болконской, одним из второстепенных героев саги. Её роль исполнит Лиза Климова, известная по сериалу «Триггер».

© Кадр из фильма «Война и мир»

В будущей эпопее также сыграют Лиза Моряк (Элен Курагина), Николай Шрайбер (Пьер Безухов), Таисья Калинина (Софья), Станислав Бондаренко (Андрей Болконский), Матвей Лыков (Анатоль Курагин), Полина Гухман (Наташа Ростова) и Александр Метёлкин (Николай Ростов). Съёмки картины стартовали осенью.

Премьера фильма «Война и мир» состоится 18 февраля 2027 года. Ранее Андреасян отмечал, что это будет большое кино, соответствующее великой книге. При этом по культовому роману сейчас также снимают сериал — он может выйти примерно в одно время с фильмом.