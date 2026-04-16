Состоялась премьера фильма ужасов «Мумия» от автора «Восстания зловещих мертвецов»

16 апреля состоялась мировая премьера фильма «Мумия». Новый взгляд на классическую историю о восставшей мумии уже можно посмотреть в кинотеатрах разных стран. До России картина доберётся 23-го числа неофициальным способом.

Новая «Мумия» рассказывает о молодой семье, на дочь Кэти наложили проклятие. После этого девушка бесследно исчезла. Спустя восемь лет самолёт, перевозивший саркофаг, терпит крушение, его содержимое обнаруживается. Внутри лежит уже взрослая Кэти, которая впоследствии возвращается домой, после чего на семью обрушивается тёмная сила.

Главные роли в фильме сыграли Джек Рейнор («Рок-н-рольщики»), Лайа Коста («Сама жизнь»), Вероника Фалькон («Королева юга») и другие актёры. Режиссёром выступил Ли Кронин — режиссёр фильма ужасов «Восстание зловещих мертвецов».