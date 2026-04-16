«От звонка до звонка»: звезда сериала «Комбинация» рассказал о непростом детстве

Артист был воспитанником кадетского корпуса, который славился строжайшей дисциплиной.

31-летний Владимир Канухин вспомнил, как мама отдала его с младшей сестрой в школу-интернат. В эксклюзивном интервью журналу «Атмосфера» звезда сериала «Комбинация» признался, что это было вынужденной мерой, и обид на мать он никогда не держал.

Оказалось, что Канухин появился на свет, когда ей было всего 17 лет. Большую часть забот о мальчике взяла на себя бабушка.

«Средняя сестра появилась через год, младшая — еще через семь. Я даже относился к маме как к старшей сестре. Хотя при этом она все равно не переставала быть мамой», — откровенничает артист.

В кадетский корпус с круглосуточным пребыванием Владимир попал, когда родилась младшая сестренка.

«Мама родила третьего ребенка, и ей очень сложно было распределиться. Она понимала, что нужно заниматься младшим ребенком, но у нее есть два старших дитяти, и куда их девать?» — делится он.

Между тем, в новой школе, где приходилось жить по строгому расписанию с понедельника по субботу, Канухину и его сестре даже понравилось. Там работал дедушка Канухина, да и требования воспитателей и педагогов он воспринимал как данность и послушно их выполнял.

«Нам было много чего запрещено: и мобильный телефон, и какая-то еда. Единственная возможность пообщаться с родителями — городской телефон на первом этаже. Мы учились с понедельника по субботу. В пять вечера в субботу тебя забирают домой, и в воскресенье в восемь вечера едешь обратно. Считайте, дома вас нет. Подъем был в семь утра, и вообще — все от звонка до звонка», — продолжает актер.

О том опыте он вспоминает с благодарностью. Даже рад, что все сложилось именно так, и в его бесшабашную подростковую жизнь вошла дисциплина, которая очень пригодилась на всех этапах взросления.