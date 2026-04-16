Представлен трейлер сериала «Где лифт?»

Онлайн-кинотеатр START и телеканал СТС представили трейлер сериала «Где лифт?». Детективное шоу стартует уже 27 апреля.

Проект расскажет историю жителей девятиэтажки, которые однажды обнаруживают, что у них пропал лифт. За расследование берётся старшая по подъезду Надежда – домохозяйка и мать двух сыновей. Младший Артём вынужден ей помочь, но чем глубже они погружаются в дело, тем больше узнают соседские тайны и сталкиваются с различными интригами.

Главные роли исполнили Анна Уколова («Волшебный участок»), Максим Тимонин («Три кота»), Леонид Антипов и Геннадий Смирнов («Золотое дно»). Режиссёром шоу выступил Сергей Малюгов — автор сериала «Два холма».