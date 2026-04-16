Тимоти Шаламе сравнил «Дюну» с трилогией «Властелин колец»

На фестивале CinemaCon одним из гостей стал знаменитый актёр Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»). Он рассказал о съёмках трилогии «Дюна» Дени Вильнёва.

По словам артиста, он сам вырос во время производства научно-фантастических фильмов. Шаламе также сравнил «Дюну» с трилогией «Властелин колец» по масштабу съёмок.

Я вырос на экране в этих трёх фильмах. Было очень трогательно оказаться частью научно-фантастической трилогии такого масштаба, как «Властелин колец», но в то время, когда кинотеатры и фильмы уже не так успешны, как раньше. Это большая честь.

Премьера фильма «Дюна: Часть 3» состоится 18 декабря. Лента выступит экранизацией книги «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта. В картине расскажут о заговоре против Пола Атрейдеса, который правит Известной Вселенной около 17 лет. Главные роли, помимо Тимоти Шаламе, исполнили Зендея (Чани), Аня Тейлор-Джой (Алия Атрейдес), Флоренс Пью (Ирулан Коррино), Роберт Паттинсон (Скайтейл) и другие актёры.