Появился трейлер хоррор-сериала «Бухта вдов» от автора «Барри»

Компания Apple представила трейлер сериала «Бухта вдов». Хоррор стартует 29 апреля на стриминговом сервисе Apple TV.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Проект рассказывает о мэре захолустного острова по имени Том Лофтис. Он хочет развить свой край и привлекает для этого туристов. Как только гости приезжают, в этом месте начинают происходить пугающие события, связанные с древними легендами.

Главную роль исполнил Мэттью Риз («Американцы»). В проекте также сыграли Дэвид Армстронг («Чёрный список»), Кристофер С. Джеймс («Ходячие мертвецы: Мёртвый город»), Иэн Лайонс («Оставленные») и другие актёры. Режиссёром всех серий выступил Хиро Мурай — один из авторов сериала «Барри».