Без затей и стрельбы: за что ругают и хвалят сериал «Алла-такси 2»

Во втором сезоне сериала «Алла-такси» есть все, что требуется от народной мелодрамы. Нарядно, понятно, без лишней суеты, плюс главная героиня, словно сотканная из добродетелей. Осталось понять, насколько интересно все это смотреть.

В первом сезоне любящая жена и ответственная мать вынуждена была начать новую жизнь практически с нуля. После измены мужа и весьма некрасивого поступка свекрови Алла уезжает из родной деревни, устраивается на работу в таксопарк и пытается забыть пережитые драмы. Жизнь постепенно налаживается, и второй сезон Алла начинает в ранге начальницы автопарка и женщины, снова нашедшей личное счастье. Жизнь у дамы, руководящей мужским коллективом, не всегда напоминает сахарный сироп, но Алла старается.

Очевидно, старались и сценаристы. «Алла-такси» не из тех проектов, что требуют обязательного продолжения, однако жизнь героев подобных сериалов может стать чем-то вроде мыльной оперы — им всегда есть чем заняться, даже если заботы у них не самые героические. В итоге все они чем-то занимаются. Алла спешит на помощь, когда это кому-то нужно, попутно стараясь не обделять вниманием любимого мужчину, в таксопарке происходит некое подобие технической революции, что не всем нравится, и так далее.

Можно ли было обойтись без экранизации таких сюжетов? Конечно, можно. Но при всей своей необязательности «Алла-такси» неплохо справляется с терапевтической функцией. Когда и в эфире, и на стримингах сериалы посвящены бесконечным погоням за сектантами, маньяками и просто жуликами, таксопарк имени Аллы вполне способен стать тихой гаванью. Там, наверное, скучновато, но пока без стрельбы. И на том спасибо.