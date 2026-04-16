Опубликован трейлер военной драмы «Отец» о событиях 1942 года

Компания «НМГ Кинопрокат» представила трейлер фильма «Отец». Изначально военную драму продемонстрируют на 48-м Московском международном кинофестивале 17 апреля. Премьера ленты в российском прокате состоится 7 мая.

Видео доступно во VK-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Сюжет картины развернётся во времена Великой Отечественной войны в 1942 году. Сибирский охотник Гавриил Собинов узнаёт, что его сын Семён числится пропавшим без вести. Гавриил уходит добровольцем на фронт в надежде найти сына живым. Оказавшись на передовой, он возглавляет группу снайперов, и теперь ему предстоит научить молодых бойцов сражаться.

Главные роли в ленте сыграли Илья Шакунов («Любовь Советского Союза»), Владислав Тирон («Триггер»), Роман Васильев («Пророк. История Александра Пушкина») и другие актёры. Режиссёром выступил Павел Иванов — автор сериалов «Тихая гавань» и «Вне конкуренции».