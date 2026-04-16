В России вышел сериал о вербовке подростков-диверсантов

Подростки-террористы готовы взорвать всю Россию, и лишь несколько человек могут им помешать. Сердце зла кроется в Мариуполе, куда под прикрытием отправляется женщина — капитан ФСБ, чтобы столкнуться с выбором между чувством и долгом. В России прошла премьера амбициозного мини-сериала про СВО под названием «Центурия» — «Газета.Ru» делится своим впечатлением от проекта.

Черная машина с синей мигалкой под колокольный звон выезжает из Кремля и долго едет по пустым дорогам к Лубянке; когда спиной к зрителям из нее выходит мужчина в черном пальто, в кинозале начинают громко аплодировать, — так выглядела московская премьера нового мини-сериала на тему СВО «Центурия», которую посетил корреспондент «Газеты.Ru».

В отличие от других фильмов из этой области, «Центурия» посвящена не самим боевым действиям, а их следствию — появлению подростков-диверсантов, завербованных кураторами с Украины. Сами кураторы выступают как главные антагонисты сериала, в качестве положительных героев — сотрудники ФСБ. По словам создателей, в основе проекта — «реальные истории опыта работы российских органов госбезопасности против украинского националистического подполья».

«Хочу посвятить этот фильм своему папе, который был бойцом невидимого фронта и защищал нас. Спасибо вам за нашу безопасность», — поделилась со зрителями одна из актрис перед премьерным показом.

Завязка сериала стартует стремительно, первая же серия быстрой нарезкой показывает примеры диверсий по российским регионам: поджоги трансформаторных будок, минирование мостов и трасс, государственных зданий. Исполнители — сплошь молодые парни, снимающие для отчета свои действия на видео (и почему-то не прячущие лица). Очередное задание в Белгороде идет не по плану, незадачливых террористов замечает полицейский, подростки в панике убивают его и привлекают внимание ФСБ. Расследуя дело, силовики выходят на подпольную сеть под названием «Центурия», которая вот-вот совершит серию масштабных терактов по всей России.

Главный герой — матерая капитан ФСБ Саша из Житомира (актриса Виктория Маслова, знакомая зрителям по проектам «Триггер» и «Пищеблок»). Она ненавидит две вещи: националистов и теплые кабинеты вместо работы «в поле», а ее главное оружие — женское обаяние, с помощью которого Саша входит в доверие к противникам-мужчинам. За плечами женщины уже есть некий «срыв», из-за чего ее отстраняли от оперативной деятельности, и по ходу сериала капитану предстоит бороться не только с «нациками», но и собственными чувствами.

В противовес эмоциональной Саше операцией по разоблачению «Центурии» руководит подполковник ФСБ Женя с позывным Виски (актер Дмитрий Певцов). Он невозмутим, предпочитает действовать осторожно и не одобряет методы, что готова использовать Саша, хотя по-человечески сочувствует ей. Половину своего рабочего времени Женя вынужден сдерживать своего капитана, а другую половину — разбираться с последствиями, так как по обе стороны фронта нет человека, который мог бы убедить ее отказаться от задуманного.

Будущее им обоим не сулит ничего хорошего. Случившееся показывают сразу в двух временных линиях, где в одной ФСБ в 2023 году ловит «Центурию», а в другой Виски с Сашей уже допрашивают на Лубянке, так как последнюю подозревают в «предательстве Родины». Что случилось между этими точками, и составляет основную интригу.

Недостатком сериала кажется то, как именно он рассказывает и без того сложную историю. Зрителя постоянно перекидывают между таким количеством персонажей и локаций, что порой серию хочется остановить и перемотать, чтобы разобраться, кто все эти люди, кем они друг другу приходятся и кто за кем сейчас охотится. Впрочем, одновременно это дает непредвиденный 3D-эффект погружения в работу спецслужб — сами фээсбэшники в «Центурии» часто жалуются, что им приходится работать в полном хаосе и на ходу распутывать происходящее, из-за чего они тоже ошибаются.

Не упрощает дело и то, что, по замыслу авторов, за всем стоит рука «из-за океана». На самом деле «Центурия» принадлежит не Киеву, а «хозяевам» (именно так их называет один из украинских агентов) из США и Великобритании. Со стороны американцев молодыми боевиками руководит тренер мариупольского спортклуба с позывным Ринго (его сыграл Дмитрий Богдан, одновременно ставший продюсером и сценаристом сериала), со стороны «британской короны» выступает женщина с обманчивой улыбкой по фамилии Багирова (актриса Анна Банщикова). Друг другу они враги и попутно пытаются перетянуть выгодную сеть диверсантов на свою сторону.

Показывая верхушку подполья, самой страшной чертой авторы делают ее безжалостность. И Ринго, и Багирова с легкостью, а порой и улыбкой убивают своих же агентов, которые им доверяют. Вдобавок британская связная еще и успевает торговать человеческими органами, поскольку «где идет война, всегда есть спрос».

«Вот этот бился за идею, а эта за деньги. Идеи быстро кончились, а деньги у их кураторов были», — объясняет на допросе принципиальную разницу между антагонистами Виски.

Он же доходчиво озвучивает центральный посыл — главная вина лежит на взрослых организаторах, а не на «глупых зеленых пацанах», которым «засрали мозг». Однако хуже всего то, что из-за диверсий обычные люди начнут видеть врагов именно в подростках.

«Самое страшное, что после терактов абсолютно все подростки от 12 до 18 лет будут казаться людям потенциальными террористами-самоубийцами. Сосед на сиденье в автобусе, девчонка на раздаче в фастфуде, курьер с рюкзаком за спиной. Мы будем бояться своих детей»,

— предрекает Саша на одном из инструктажей в ФСБ.

Правда, при всех плюсах (о них еще будет ниже) от сериала, взявшегося за такую проблему, все же ждешь чуть больше ответов на главный вопрос — так почему вообще обычные подростки соглашаются рисковать собой ради сомнительных, преступных поручений? В четырех сериях, которые уже вышли (всего в сериале будет восемь), мотивация рядовых исполнителей пока остается за кадром. Вскользь упоминается лишь, что на Украине с детства «пугали москалями», а стать частью «Центурии» считается «привилегией» для молодежи (при этом сценаристы успевают красочно показать сам процесс вступления в группировку, схожий с принятием в секту).

Единственный, кому мотивацию подробно прописали, вызывает скорее сочувствие. Как и в реальных новостных сводках, это молодой человек, согласившийся на мелкие диверсии ради денег — хотел накопить на обручальное кольцо своей девушке (и предсказуемо плохо закончил). Возможно, оставшаяся половина сериала разовьет тему больше. К этому моменту в ряды «Центурии» успевает внедриться второстепенный агент ФСБ, а сын того самого мужчины из «машины с мигалкой» в начале сам становится жертвой вербовщиков.

Среди достоинств «Центурии», кроме попытки осветить действительно актуальную проблему, ее качественная и явно дорогая «картинка». Здесь частая смена локаций и большое количество экшна только на руку операторам. Видеоряд смотрится на высоте, хотя самые затратные кадры оставили под конец. В качестве главной «фишки» зрителям обещают «масштабную сцену аварийной посадки военного вертолета», снятую в Крыму.

На уровне и актерская игра, чему способствуют неплохо прописанные диалоги. За некоторым исключением речь героев тут живая, а не деревянная и надуманная, что до сих пор тяжело дается российским сериалам. Выбиваются разве что обязательные программные речевки-выступления, что периодически отводят разным персонажам. Пожалуй, самая неожиданная из таких звучит в одной из серий, где ФСБ сталкивается с радикальными рабочими-исламистами на стороне «Центурии». На допросе их знакомый отказывается говорить по-русски.

«Ты, рожденный еще в Советском Союзе человек, позволяешь себе здесь, на русской земле делать вид, что не владеешь русским языком? — реагирует ведущий допрос агент ФСБ, сам «сын мусульманина». — Это неуважение ко всем степным народам, которым русский язык даровал такие чудеса, как наука, литература, искусство! Конечно, чтобы избежать порока, нужно знать и арабский язык, для молитвы. Для всего остального нужно знать и русский язык, и русскую культуру… Поэтому ты мне на чистом русском говоришь, кто эти люди и где ты их видел, а если нет, я буду вынужден прострелить тебе колено».

Удивительно и то, что сценаристы разбросали по эпизодам маленькие «пасхалки», порой довольно внезапные.

«Главное ни слова по-русски», — шутит Саша, выходя на задание.

«Эту миссию я уже проходил», — откликается ее напарник. .

Из более актуального авторы вставили и злосчастную «паляницу» , которой Ринго в какой-то момент проверяет Сашу, и, довольно жестокую по своей сути, отсылку к «российской» кувалде для предателей, которую переняли на вооружение в украинском подполье.

В целом после себя «Центурия», которая точно найдет свою аудиторию, причем немалую, оставляет скорее грустное чувство — кажется, что все на экране участвуют в какой-то бесконечной гонке с неясными целями, по итогу которой никто не получит то, за что боролся. Герои погружаются в мутную и тяжелую борьбу с друг другом, теряя реальных близких, а вокруг все больше руин, которые с каждой серией плотнее заполняют кадры, перетягивая действие из живых городов в облупленные подвалы, заброшенные заводы и разбитые здания.

«Кому достанется моя Украина?» — с тоской вопрошает Ринго (тот самый куратор со стороны США).