Представлен первый кадр мультфильма «Чарли против Шоколадной фабрики»

Компании Netflix и Sony Pictures Imagework представили первый кадр мультфильма «Чарли против Шоколадной фабрики». Анимационную картину планируют выпустить в 2027 году.

© Чемпионат.com

Лента расскажет альтернативную версию знаменитой истории. Владелец шоколадной фабрики Вилли Вонка выходит из тюрьмы, в которой оказался из-за того, что превратил ребёнка в чернику. Он возвращается на предприятие, но его планам мешает позврослевший Чарли и его друзья — они хотят выкрасть знаменитый батончик Wonka, чтобы получить за него солидный куш.

Вилли Вонку озвучит звезда «Реальных упырей» и «Кролика Джоджо» Тайка Вайтити. Голос Чарли подарит актёр Кит Коннор, известный по сериалам «Трепет сердца» и «Тёмные начала». Авторами проекта выступают Илэйн Боган («Драконы: Гонки по краю») и Джаред Штерн («Суперпитомцы»).