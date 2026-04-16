Опубликован трейлер комедии «Дамы вперед» со звездой «Бората»

Компания Netflix представила трейлер фильма Ladies First («Дамы прежде всего»). Премьера комедии на стриминговом сервисе состоится 22 мая.

По сюжету, главным героем выступает Дэмиен — бабник, который в один момент оказывается в параллельном мире, где всем управляют женщины. Теперь ему предстоит смериться с тем, что бывшая коллега стала его начальницей.

Главную роль исполнил звезда фильмов «Борат» и «Диктатор» Саша Барон Коэн. Вместе с ним в ленте также сыграла Розамунд Пайк («Исчезнувшая»). Режиссёром выступила Теа Шеррок — постановщица популярных картин «До встречи с тобой» и «Злобные маленькие письма».