Старт третьего сезона «Эйфории» посмотрело рекордное количество зрителей

Старт третьего сезона «Эйфории» посмотрели рекордные 8,5 млн зрителей
Компания HBO раскрыла статистику просмотров первого эпизода третьего сезона сериала «Эйфория». Премьерная серия привлекла 8,5 млн американских зрителей на разных платформах.
Такой результат стал рекордным для всего шоу. Количество зрителей у новой серии на 44% больше, чем у старта второго сезона, а также на 1,9 млн больше, чему финала. По данным HBO, проект вошёл в число самых популярных шоу компании.
Третий сезон «Эйфории» стартовал 13 апреля. Проект представляет собой американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея, Сидни Суини, Джейкоб Элорди и другие популярные актёры. Все они вернулись к своим ролям в продолжении.