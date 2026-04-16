Стало известно, когда выйдет фильм по Call of Duty

Фильм по Call of Duty выйдет летом 2028 года
Компания Paramount раскрыла дату выхода фильма по знаменитой видеоигровой серии Call of Duty. Премьера адаптации состоится 30 июня 2028 года.
Сюжет предстоящей картины и актёрский состав пока неизвестны. Ранее компания Paramount заключила сделку со студией Activision, после чего приступила к производству фильма.
Режиссёром проекта выступит Питер Берг («День патриота»). Он также стал автором сценария вместе с Тейлором Шериданом. Авторы дружат уже много лет и вместе выпустили фильм «Любой ценой» 2016 года, который получил четыре номинации на премию «Оскар». Шеридан прославился созданием культового сериала «Йеллоустоун».