Фильм «Топ Ган 3» с Томом Крузом запущен в работу

Компания Paramount провела презентацию фильмов на фестивале CinemaCon. На мероприятии авторы анонсировали работу над третьей частью серии «Топ Ган».

Продюсером вновь выступит Джерри Брукхаймер («Пираты Карибского моря»). Соавтор предыдущей части под названием «Топ Ган: Мэверик» Эрен Крюгер уже работает над сценарием триквела. Вернётся ли Джозеф Косински в режиссёрское кресло, пока не сообщается.

Главную роль вновь исполнит звезда серии Том Круз («Миссия невыполнима»). Дату старта съёмок объявят позднее.

Первая часть серии «Топ Ган» («Лучший стрелок») вышла в 1986 году. Лента рассказывает о безрассудном пилоте истребителя Мэверике, который вступает в современную учебную программу Top Gun, где учится взаимодействовать с командой. Картина стала культовой и в 2022 году получила продолжение — сиквел выиграл премию «Оскар» в категории «лучший звук».