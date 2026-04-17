Обновленный «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы получил русскоязычный трейлер

14 мая компания "Иноекино" выпустит в прокат отреставрированный триллер Фрэнсиса Форда Копполы "Разговор" (The Conversation, 1974). Одну из лучших работ режиссера, отмеченную в свое время Золотой пальмовой ветвью, незаслуженно затмили другие его шедевры: "Крестный отец" (1972), "Апокалипсис сегодня" (1979) и "Дракула" (1992).

Фильм рассказывает параноидальную историю специалиста по прослушке Гарри Коула - мастера своего дела, который живет в постоянном страхе и соблюдает сотню ритуалов безопасности. Однажды он получает заказ записать разговор влюбленной пары на многолюдной площади. Обработав материал, Коул находит в нем скрытую фразу, которая звучит как намек на убийство. С этого момента спец нарушает свой главный принцип - вмешивается в дела заказчика.

При написании сценария Коппола, по собственным признаниям, вдохновлялся "Фотоувеличением" Микеланджело Антониони (Blow-Up, 1966, 18+), где главный герой-фотограф (Дэвид Хеммингс) также случайно стал свидетелем убийства. Но как у Антониони, так и у Копполы суть кроется не в детективной интриге.

Роли исполнили Джин Хэкмен ("Враг государства", "Непрощенный"), Харрисон Форд ("Звездные войны", "Бегущий по лезвию"), Синди Уильямс ("Американские граффити", "Отец невесты"), Фредерик Форрест ("Апокалипсис сегодня", "Роза"), Джон Казале ("Крестный отец 2", "Охотник на оленей") и другие.

К повторному прокату компания предоставила новый трейлер.

Сеансы будут проходить в дубляже и в оригинале с русскими субтитрами.