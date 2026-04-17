Про Пашу Техника сняли фильм: какие тайны скандального рэпера он раскрывает

В онлайн-кинотеатре Okko 17 апреля состоится премьера документального фильма «Паша Техник. За кем стоит андерграунд?», посвященного одной из самых неоднозначных и трагических знаменитостей российского шоу-бизнеса. Рэпер Паша Техник ушел из жизни чуть больше года назад, но уже очевидно, что его след в российской культуре будет оставаться ярким еще очень долго. Почему портрет артиста, олицетворявшего рэп-подполье и прославившего его на широкую аудиторию, непременно стоит посмотреть, рассказывает «Лента.ру».

«Почему эта музыка, сделанная как будто отбитым школьником, вообще выпускается на компакт-дисках, как это возможно?» — задается вопросом ведущий «Вписки» Коля Редькин, и это выглядит, будто нормис из нулевых увидел запись группы Kunteynir где-нибудь на рыночном прилавке.

Предположение, что Павел Ивлев из раза в раз творил в отечественной культуре нечто немыслимое, не раз прозвучит в фильме «Паша Техник. За кем стоит андерграунд?» И это не голословный панегирик на трагическую кончину рэпера. От своих первых выступлений в тесных кабаках до легендарного появления на площадке Versus Battle, от первого вирусного видео до статуса всенародного мема — все это время Ивлев действительно раз за разом совершал невероятное.

«За кем стоит андерграунд?» проходит по всем вехам жизни музыканта: детство сменяется буйной юностью, за первыми робкими попытками читать рэп следует ранний прорыв к известности. За пусть и недолгую, но весьма насыщенную карьеру личность Паши Техника успела обрасти немалым количеством мифов, которые фильм стремится развенчать. Например, расставлены точки над i в вопросе, откуда у артиста появилась легендарная маска гориллы. «Купил ее в магазине приколов, знаешь такие — кучи говна, жвачки с петардами, ну и маска была. Взял ее племянниц пугать. Как-то Паша заходит, говорит *** [ого], маска какая ******** [крутая]», — признается МС Кальмар (настоящее имя — Алексей Виноградов). Затем, впрочем, следует куда более интересное свидетельство — о том, почему Ивлев вообще использовал этот аксессуар.

«Паша так говорил: «Я если в маске, мне ****** [все равно, это] не я читаю». Ну, в маске и в маске кто-то. Там же не видно, кто читает», — МС Кальмар.

Маска гориллы, доказывает фильм, в итоге к Паше пристала намертво — речь о том, как сценический образ повесы на вечном угаре в итоге стал доминирующим в жизни артиста. «Он стал заложником образа, это факт. Он влился в этот образ. Ему стало весело. Он понял, что может так зарабатывать деньги», — объясняет в картине вдова артиста Ева Карицкая.

Впрочем, эту маску старательно, по слоям, с Ивлева снимают его родные и близкие — в картине снялись и его мама Надежда Ивлева, и вдова Ева (настоящее имя — Карина Мельничук), и близкие друзья, и товарищи по группе Kunteynir. Из более широкого круга здесь присутствуют коллеги рэпера по индустрии, в том числе и следующее поколение рэперов от Оджи Буды (настоящее имя — Григорий Ляхов) до Скалли Милано (настоящее имя — Даниил Дмитриев), профильные журналисты от главреда The Flow Андрея Никитина до вышеупомянутого Редькина. Есть и свидетели Техника, смотревшие на него со стороны — певица Глюкоза, писатель Сергей Минаев и политик Владислав Даванков.

Разношерстность вереницы знаменитостей, пожелавших принять участие в реквиеме по Технику, прекрасно олицетворяет феномен его популярности

Он заключается в том, что для современной России Паша Техник стал объединяющей культурной силой похлеще вообще всех остальных персонажей и явлений. Главным доказательством служит даже не парад говорящих голов, а документальные кадры с похорон артиста в его родном Лефортово — толпы людей самого разного возраста и социального статуса пришли (и даже приехали издалека), чтобы отдать дань уважения Ивлеву. Массовость этих похорон, утверждает мать Павла, даже ей открыла глаза на масштабы популярности сына.

«Потом, даже когда мы приезжали на кладбище, люди туда приходили. Не то чтобы подростки какие-то, приходили и взрослые, люди с детьми», — Надежда Ивлева, мама Паши Техника.

Биография Паши Техника была бы неполной без упоминаний об алкогольной и наркотической зависимости, за которой практически в прямом эфире годами могли следить его поклонники. Последние годы перед кончиной Ивлев охотно и активно принимал участие в любых развлекательных проектах, однако на съемках нередко появлялся в состоянии опьянения, которого от него и ждали. Как выразился в фильме Редькин, для публики Техник был в первую очередь «грустным клоуном».

«Многие до сих пор не до конца понимают степень его влияния на культуру и музыку. Именно это мы и хотим исправить: поведать самой широкой аудитории о том, в чем на самом деле величие Паши Техника. А заодно показать, кто все эти годы на самом деле скрывался за провокационным и шутливым образом главного балагура интернета», — рассказывают продюсеры фильма.

Фильм «Паша Техник. За кем стоит андерграунд?» с помощью близких и друзей артиста рисует глубоко личный и трогательный портрет человека, скрывавшегося за провокационными композициями, метаироничными мемами и маской гориллы. В то время как в российском обществе говорить о наркозависимости из-за ужесточения законов стало в разы сложнее, это кино берет на себя неблагодарную задачу показать, что за ярлыками и лейблами скрываются, в общем-то, настоящие люди. Сегодня об этом помнить, кажется, необходимо даже сильнее, чем когда-либо.

