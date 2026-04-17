Вышел дебютный трейлер «Созвездия пса» Ридли Скотта

20th Century Studios опубликовала первый трейлер «Созвездия пса» Ридли Скотта с Джейкобом Элорди в одной из главных ролей.

Лента выступит экранизацией одноимённого романа Питера Хеллера. Проект расскажет про пилота Хига, который в мире постапокалипсиса ищет ресурсы для выживания на своём самолёте. Помогают ему выживать сосед Бэнгли и собака Джаспер.

В картине также сыграли Джош Бролин («Дюна»), Маргарет Куолли («Субстанция»), Гай Пирс («Король говорит!») и другие актёры. Постапокалиптическая картина выйдет в мировом прокате 28 августа.