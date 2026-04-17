«Одиссея» Кристофера Нолана будет идти меньше трех часов

Продюсер «Одиссеи» и жена Кристофера Нолана Эмма Томас рассказала, что новая картина её мужа будет идти меньше трёх часов. Конкретный хронометраж при этом она не назвала.

Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма продлились полгода и завершились в августе 2025 года. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.

Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.