В России в 2027 году появятся первые ГОСТы для цифрового кинопроизводства

Технический комитет стандартизации в сфере кинематографии подготовит три ГОСТа, которые планируют утвердить в 2027 году. Новые стандарты коснутся качества и изображения, сообщил ТАСС заместитель гендиректора Российского института стандартизации Алексей Иванов.

Ранее ТАСС сообщал, что в конце 2025 года создали новый технический комитет по стандартизации в сфере кинематографии, который сосредоточится на разработке и обновлении ГОСТов для цифрового кинопроизводства, постпродакшена, проката, кинопоказа и длительного архивного хранения.

"Первые стандарты - это три документа, которые касаются именно вопросов качества и изображения. Они планируются к разработке, к утверждению на 2027 год. И в дальнейшем уже остальные вопросы, которые касаются звука, методик по измерению уровня звука, которые касаются форматов хранения, это очень важно сегодня с точки зрения того же самого Госфильмофонда", - сказал Иванов.

По его словам, в программу включено более 10 новых национальных стандартов, которые учитывают передовой международный опыт. Программа касается в первую очередь качества картинки, качества изображения, качества звука и форматов хранения.

В состав технического комитета вошел 21 участник, каждый из них представляет основные сегменты киноотрасли. Первое "установочное" заседание комитета прошло на 26 февраля. Заседания будут проводиться регулярно, ожидается, что ежегодно комитет сможет разрабатывать три-четыре ГОСТа.