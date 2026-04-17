Началась работа над новой частью «Войны миров Z»

На CinemaCon во время панели Paramount Pictures подтвердили, что в работу запущено продолжение фильма «Война миров Z». Ранее об этом говорили лишь инсайдеры, а теперь факт работы над картиной известен официально.

Одним из первых проектов Дэна Трахтенберга, с которым Paramount заключила контракт, на новом месте может стать возрождение «Войны миров Z». По словам Джеффа Снейдера, студия рассматривает возможность запуска сиквела или полного перезапуска франшизы под руководством режиссёра.

Оригинальная «Война миров Z» с Брэдом Питтом вышла в 2013 году и стала самым кассовым фильмом Paramount того года, собрав в мировом прокате $ 540 млн. Несмотря на коммерческий успех, продолжение так и не увидело свет. Ранее сиквелом планировал заняться Дэвид Финчер, но проект был заморожен.