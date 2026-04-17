Открывшийся без Никиты Михалкова кинофестиваль полон неожиданностей

48-й ММКФ открылся бы вполне стандартно и предсказуемо, по накатанному сценарию, если бы не кинематографические красавицы, актрисы и вовсе не актрисы, а совсем случайные барышни, обеспечившие явку главному подиуму страны.

Многие приходят ради фотосессии на красной дорожке, и это не новость. Даже Владимир Жириновский не пропускал церемоний ММКФ, но дальше лестницы, покрытой красным ковром, не ходил.

Среди первых, кто приехал к самому началу звездной дорожки, был актер и главный режиссер Театра Российской Армии Александр Лазарев с дочерью и актрисой Полиной Лазаревой. Пропускать звезд не спешили. Охрана свое дело знала. Актрисы в вечерних платьях и без них, в высоких сапогах и бюстье, с обнаженными плечами и спинами, не в самый теплый день долго ждали своего часа. Некоторые красавицы даже пытались перелезть через металлические ограждения, но их попытки были пресечены.

В толпе вынужден был стоять и оператор Сергей Астахов, работавший на фильмах Балабанова, а теперь представлявший фильм открытия «Ангелы Ладоги». Обходных путей в этот раз не оставили. Хочешь не хочешь – иди по звездной дорожке, даже если дресс-код подкачал.

Иностранные делегации внесли соответствующий национальный колорит, особенно представители Монголии в одеждах кочевников. Наши красавицы напоминали о том, что «голую вечеринку» никто не отменял. Даже Валерия Гай Германика внесла свою лепту. Ее прозрачное платье выглядело как иллюзия его отсутствия. Она представляет в документальном конкурсе фильм «Машенька» – о вернувшемся с СВО бойце, нашедшем свое счастье в мирной жизни.

Впечатляющим было появление незнакомки, на которой не были ни юбки, ни брюк, но были ажурные, «голые» колготки-лосины, а также «золотые» высокие перчатки и корсаж, имитирующий обнаженное тело. Это вам не «Корсаж» с Вики Крипс. Смелая барышня в слезах с большим опозданием поднялась в бельэтаж, вызвав оживление в мужских рядах. Кто-то решил не терять ни минуты и сразу приступил к знакомству.

Пока произносил речь первый лауреат, обладатель приза «Верю! Константин Станиславский» Сергей Безруков, рассказывая о том, как проходит пробы, в бельэтаже дефилировали полуобнаженные красавицы. Одна из них шелестела шлейфом со звоном монисто, отвлекая внимание от лауреата.

Сергей Безруков со сцены после видеоряда своих киноработ произнес лаконичную и забавную речь о реалиях современного кинопроизводства:

«Продолжаем много работать, не думаем о наградах, так же ходим на пробы. Так же утверждают, не утверждают... Приходишь на пробы – там молодой режиссер, который этого видеоряда не видел и смотреть не собирается. Так же доказываешь, учишь текст и смотришь ему в глаза: «Вглядись получше. Неужели я настолько изменился?» И самое главное, что до сих пор испытываешь волнение, как на первом экзамене. Пока его испытываешь, ты еще можешь сохраниться в этой профессии как актер. Как только подумаешь: «Да ну еще!», можно уходить из профессии. Я пока еще крепко держусь. И продолжаю работать».

Валерия Гай Германика с дочерью Октавией

После краткой церемонии, которую профессионально и артистично провел актер Даниил Воробьев, что не всем дано, на сцену вышла съемочная группа «Ангелов Ладоги» – фильма о блокадном Ленинграде. И пока продюсеры рассказывали о картине, большая часть зала хлынула в фойе. Шампанским там не угощали, что вызвало некоторое недовольство среди гостей, но оживления не убавилось.

Демиурга фестиваля Никиты Михалков не было в тот вечер. Никто, как это было когда-то, не встречал гостей у входа. Странно, что никто не объяснил, почему нет президента фестиваля, ведь это так просто – сказать несколько человеческих слов, если тот неважно себя чувствует или куда-то срочно уехал.

За многие годы на ММКФ каких только чудес мы не видели, но в нынешнем году они особенные.

Из программы фестиваля неожиданно исчез дебютный фильм Глеба Пускепалиса про СВО. Говорят, что в звучащей там песне выявилось нечто недопустимое. По стечению обстоятельств, именно в эти день отцу начинающего режиссера Сергею Пускепалису могло бы исполниться 60 лет. Погиб он четыре года назад в ДТП, перегоняя бронированный микроавтобус из Ярославля в Москву, чтобы передать его на Донбасс.

Самая удивительная вещь, что отсутствующий на церемонии открытия Михалков лично подписал приглашение Александру Сокурову на фестиваль, в котором сообщил о вручении ему на церемонии закрытия приза за вклад в киноискусство. В программе ММКФ запланирован единственный показ пятичасовой «Записной книжки режиссера» Александра Сокурова, премьера которой состоялась в сентябре на Венецианском кинофестивале. Это будет первый публичный сеанс фильма в России. В эти же дни из Петербурга приходят вести о проблемах с ретроспективой Сокурова, для которой в городе не находится кинозала, готового принять якобы опального режиссера.