В повторные показы «Мстителей: Финал» войдут новые сцены и вырезанные эпизоды

В декабре компания Marvel анонсировала повторный релиз фильма «Мстители: Финал». Повторный прокат ленты приурочен к выходу фильма «Мстители: Судный день», будущему блокбастеру студии.

Спустя несколько месяцев на фестивале CinemaCon 2026 в компании уточнили, что это будет не просто повторный показ. В будущую версию ленты попадут новые сцены и удалённые эпизоды, которые не вошли в финальный монтаж картины 2019 года. О каких сценах идёт речь, неизвестно.

Релиз «Мстителей: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. В ленте сыграют многие актёры из «Финала», а Роберт Дауни-младший же воплотит роль главного злодея ленты Доктора Дума. В декабре 2027-го зрителей также ждут «Мстители: Секретные войны», официальных деталей о которых пока нет.