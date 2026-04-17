Вышел документальный фильм про российского рэпера

17 апреля состоялась премьера фильма «Паша Техник. За кем стоит андерграунд?». Документальную картину про известного российского рэпера уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Okko.

Фильм охватывает период с начала 2000-х по 2025 год и покажет в трёх актах, как из яркого представителя отечественного рэп-андеграунда Техник превратился в человека-мема, который так и не смог справиться со своими слабостями. В основу документального повествования легли уникальные и нигде не публиковавшиеся ранее кадры из личных архивов.

Генеральными продюсерами проекта и авторами идеи выступили Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров. Режиссёр проекта и креативный продюсер ― Владислав Кузнецов.