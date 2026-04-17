Определены самые популярные в России сериалы

«Кинопоиск» поделился актуальным списком самых популярных фильмов и сериалов в России. В период со 6 по 12 апреля самым востребованным проектом оказались «Пацаны» — благодаря запуску пятого сезона.

На втором месте оказался ещё один супергеройский сериал, «Неуязвимый», с четвёртым сезоном, замкнул тройку третий сезон «Эйфории». Далее идут аниме «Магическая битва» и фантастический сериал «Очень странные дела» от Netflix.

В топ-10 вошли сразу четыре российских сериала — больше всего интереса зрители проявили к «Отпечаткам» от онлайн-кинотеатра Kion. В десятку также попал южнокорейский проект «Охотничьи псы» — он занял восьмую строчку.