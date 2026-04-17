Когда зрители смогут увидеть фантастический сериал «Радар»

Расписание выхода фантастического сериала «Радар»
Уже 24 апреля состоится премьера сериала «Радар». Сюжет шоу развернётся в 1988 году, когда в окрестностях небольшого советского городка падает загадочный объект. Шестиклассники Лёха, Толя и Сёма отправляются на поиски метеорита в предвкушении славы и известности. Во время блужданий по лесу Лёха теряется. Его поиски в лесу силами милиции запускают цепь событий, которые приводят к контакту одного из местных жителей с чем-то очень странным.
В первый сезон шоу войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 5 июня.
Расписание выхода сериала «Радар» от Okko
- Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 24 апреля
- 2-я серия 24 апреля
- 3-я серия 24 апреля
- 4-я серия 1 мая
- 5-я серия 8 мая
- 6-я серия 15 мая
- 7-я серия 22 мая
- 8-я серия 29 мая
- 9-я серия 5 июня