Когда зрители смогут увидеть фантастический сериал «Радар»

$76.0989.41

Расписание выхода фантастического сериала «Радар»

Уже 24 апреля состоится премьера сериала «Радар». Сюжет шоу развернётся в 1988 году, когда в окрестностях небольшого советского городка падает загадочный объект. Шестиклассники Лёха, Толя и Сёма отправляются на поиски метеорита в предвкушении славы и известности. Во время блужданий по лесу Лёха теряется. Его поиски в лесу силами милиции запускают цепь событий, которые приводят к контакту одного из местных жителей с чем-то очень странным.

В первый сезон шоу войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 5 июня.

Расписание выхода сериала «Радар» от Okko

  • Эпизод Дата выхода
  • 1-я серия 24 апреля
  • 2-я серия 24 апреля
  • 3-я серия 24 апреля
  • 4-я серия 1 мая
  • 5-я серия 8 мая
  • 6-я серия 15 мая
  • 7-я серия 22 мая
  • 8-я серия 29 мая
  • 9-я серия 5 июня