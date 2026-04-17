«На ход ноги»: в кинопарке «Москино» прошли съемки нового фильма с Охлобыстиным

В столичном кинопарке «Москино» прошли съемки новой комедии «На ход ноги». Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в пресс-службе кинокластера.

В картине приняли участие популярные российские актеры Кристина Бабушкина и Иван Охлобыстин. Работа над ключевыми сценами для главного героя велась в локации «Аэропорт» и в салоне самолета Boeing.

— Внутри мы нашли все, что нужно для кинопроизводства: гримерную, костюмерную и так далее. Локация полностью соответствовала нашим творческим задачам, — уточнил продюсер фильма Анжело Сконд.

Он добавил, что регистрация для доступа на территорию кинопарка прошла очень быстро, а люди, которые встречали команду, были очень любезны.

По словам продюсера, он также успел посмотреть и другие павильоны, которые «очень похожи на реальные локации, необходимые для кинопроизводства».

В пресс-службе кинопарка подчеркнули, что «Аэропорт» со стойками регистрации, зоной досмотра багажа, эскалаторами работает по-настоящему.

Внутри павильона также находится салон настоящего самолета с креслами для пассажиров, туалетами и зоной подготовки питания, передает агентство городских новостей «Москва».

В 2025 году Московская кинокомиссия получила более 3800 заявок на организацию съемок в городе. Среди реализованных проектов — свыше 20 картин, обращенных к теме исторической памяти.