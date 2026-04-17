Джексона сыграет его племянник: что известно о фильме-байопике «Майкл»

28 мая в российский прокат выйдет музыкальный байопик «Майкл», повествующий об американском певце Майкле Джексоне, прозванном «королем поп-музыки». Главную роль в картине сыграл племянник музыканта Джаафар Джексон. Что известно о ленте — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Сюжет

Фильм прослеживает путь Майкла Джексона от первых выступлений в составе коллектива The Jackson 5, где он вместе со своими братьями формировал узнаваемый стиль группы, до его становления в качестве одного из самых известных певцов во всем мире. Лента покажет ключевые этапы жизни и творчества Джексона, повествуя о его влиянии на популярность коллектива и сложном, но ярком переходе к сольной карьере.

В ролях:

Джаафар Джексон — Майкл Джексон;

Майлз Теллер — Джон Бранка;

Джулиано Вальди — Майкл Джексон в детстве;

Колман Доминго — Джо Джексон, отец Майкла;

Ниа Лонг — Кэтрин Джексон, мать Майкла

и другие.

Создатели:

режиссер — Антуан Фукуа («Тренировочный день», «Великий уравнитель»);

продюсер — Грэм Кинг («Богемская рапсодия», «Отступники»);

автор сценария — Джон Логан («Гладиатор», «Авиатор»);

оператор — Дион Биби;

художник-постановщик — Барбара Линг.

Что еще известно о фильме

Продюсеры фильма заявили, что они, осознавая всю ответственность перед поклонниками музыканта, решили обратиться к исполнителю, который действительно хорошо знал того, кому его предстоит сыграть — Джаафару Джексону. В детстве он много времени проводил со своим знаменитым дядей, поэтому как никто другой понимает всю сложность и многогранность его характера. Для Джаафара этот фильм стал дебютом в кино.

Первый день съемок и все, о чем я могу думать, — это справится ли Джаафар с такой ролью. И вот начинает звучать музыка, он делает буквально несколько движений — и да, он король! Я смотрю на продюсера Грэма Кинга, он смотрит на меня, и я вопрошаю: «Да кто он вообще?», — рассказал режиссер Антуан Фукуа.

В фильме камера следует за Майклом Джексоном с самого детства, показывая его восхождение на музыкальный Олимп — от самых первых репетиций до преследования толпами фанатов. Масштаб съемочного процесса и кропотливый подход к созданию декораций позволят зрителям пройти сквозь «четвертую стену» и почувствовать, что это они оттачивают «лунную походку», снимаются в клипах или подпевают Джексону, исполняющему песни на стадионе в рамках грандиозного тура. На протяжении всего фильма будут играть золотые хиты артиста, которые знает практически каждый.

Мировая премьера картины состоится 22 апреля 2026 года. В российский прокат лента выйдет 28 мая 2026 года.

В январе в российский прокат вышел фильм «Марти Великолепный», за главную роль в котором американский и французский актер Тимоти Шаламе получил «Золотой глобус» в категории «Лучший актер в комедии или мюзикле». О чем эта лента — в материале «Вечерней Москвы».