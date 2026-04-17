Сериал «Анатомия страсти» установил абсолютный рекорд

Аналитическая компания Nielsen представила статистику просмотров сериала «Анатомия страсти». Популярное медицинское шоу попадало в еженедельные топы портала 320 раз.

Таким образом, проект установил новый рекорд на сервисе Nielsen. На втором месте остаётся сериал «Морская полиция: Спецотдел» — он попадал в топы 299 раз. Ранее компания сообщала, что «Анатомия страсти» набрала 40 млрд минут просмотра за 2024 и 2025 годы.

«Анатомия страсти» начала выходить в 2005 году. Проект рассказывает о молодой женщине-хирурге Мередит Грей, которая работает в городской больнице Сиэтла. Сериал посвящён будням врачей и их жизни вне работы. Шоу стало популярно по всему миру и транслируется до сих пор — сейчас на Hulu выходят новые серии 22-го сезона.