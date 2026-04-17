Зачем снимать вертикальную историю про любовь в «Пятерочке»

В последние месяцы вертикальные сериалы стали одним из главных трендов в зарубежных соцсетях, но мало российских брендов внедрили его в контент. Также почти все заметные проекты последних лет работали с молодежной аудиторией и привычными героями. Истории про людей старшего возраста в этом формате либо отсутствовали, либо оставались нишевыми. Агентство BÜRO с «Пятёрочкой» решили совместить эти два компонента и создать кейс на российском рынке. О том, как строилась работа над проектом и какие результаты удалось получить, Sostav рассказали участники команды.

Торговая сеть «Пятёрочка» — российская сеть продовольственных магазинов «у дома» в составе компании X5. Объединяет более 25 тыс. магазинов по всей стране.

Перед командой стояла цель привлечь внимание молодой аудитории через привычный для них формат коротких роликов с привлечением актеров «серебряного возраста».

Как родилась идея сериала

Проект начинался с простого и смелого вопроса: «А будут ли в соцсетях смотреть сериал про обычную женщину 60+ — без гротеска, карикатуры и снисходительной интонации?».

Задумка выросла из наблюдений за контентом в социальных сетях: мы заметили, что есть определенный тренд на грандфлюенсеров (блогеры старше 50-60 лет, которые ведут активную деятельность в социальных сетях) — они выступали амбассадорами, контент-креаторами и постоянными участниками рекламных акций.

Агентству и продакшну захотелось взять этот элемент и сделать историю простой женщины — живой, узнаваемой, с чувством юмора и правом на любовь, без попытки «омолодить» или иронизировать над возрастом.

Как был устроен процесс производства

Ключевым решением стал выбор главной героини. Образ Галины Ивановны формировался вокруг актрисы Ольги Астаховой — ее открытость, внутренняя простота и чувство собственного достоинства задали интонацию всей истории. Именно из этого образа родился сюжет о женщине, которая неожиданно для себя встречает любовь в магазине «Пятёрочка».

В сериале сознательно используется культурная память нескольких поколений. Зрители считывают интонации и отсылки — от романтических сериалов и мелодрам конца 90-х и начала 2000-х до советской комедийной классики. Здесь соседствуют аллюзии на «Секс в большом городе», цитаты из «Унесенные ветром», а также тон фильмов «Служебный роман» и «Любовь и голуби». Многие зрители в комментариях признавались, что, выросшие на «Клоне», «Кармелите» и «Санта-Барбаре», они интуитивно ждут продолжения — как от классического телесериала.

После утверждения главной героини был найден ее мужчина мечты — Василий в исполнении Юрия Торгашова. Второстепенные персонажи, сыгранные Игорем Гликиным (Виктор) и Татьяной Удаловой (Маргарита Степановна), усилили драматургию и добавили конфликтов. Актерский ансамбль сложился быстро и органично.

Производственный процесс был выстроен намеренно минималистично. Сериал снимается на iPhone, с одним источником света, в реальном магазине в Москве. Сначала создавался подробный сценарий, затем сцены наполнялись живыми реакциями актеров — команда не ограничивала их в проявлениях и много экспериментировали. Уже на монтаже материал дополнялся закадровым рассказом Галины Ивановны — он связывал эпизоды в единую историю и создавал ощущение личного дневника.

Результаты

Эксперимент оказался успешным. Проект вызвал живой отклик: зрители разных возрастов обсуждали сюжет, строили теории об отношениях героев, спорили о развитии событий и делились сериалом с друзьями.

В комментариях часто писали, что впервые увидели в соцсетях героиню, «похожую на маму, тетю или на себя — но живую и смешную».

Для команды это стало важным подтверждением: вертикальный формат работает не только с молодежными сюжетами, но и с более зрелыми, человечными историями.

Интерес аудитории подтвердился не только в комментариях, но и в цифрах:

Суммарные просмотры: 5 061 956.

Средний досмотр: 25,9%.

ER view: 8,48%.

Рост подписчиков: +21 370.

Команда торговой сети «Пятёрочка»:

Для нас было важно уйти от классической рекламы и попробовать формат, в котором бренд становится частью жизни героев, а не центром внимания. Вертикальный сериал дал возможность высказаться с аудиторией на ее языке — через ситуации, эмоции и узнаваемые истории. Мы видим, что такой подход действительно вовлекает и формирует более живую связь с брендом.

Итог

Так проект, начавшийся как эксперимент, превратился в сериал, который говорит со зрителем на равных — просто, тепло и без снисходительности, оставаясь при этом частью современной цифровой среды.