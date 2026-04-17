Представлены кадры хоррора «Колония» от автора «Поезда в Пусан»

Компания Showbox представила атмосферные кадры фильма ужасов «Колония». Новая работа Ёна Сан-хо, режиссёра «Поезда в Пусан», официально выйдет в России уже 28 мая.

© Кадр хоррора «Колония»

© Кадр хоррора «Колония»

© Кадр хоррора «Колония»

© Кадр хоррора «Колония»

Сюжет ленты рассказывает о лаборатории, в которой происходит утечка смертельно опасного вируса — он вызывает жуткие мутации и превращает людей в кровожадных зомби. Группа выживших оказывается заблокирована в торговом центре, где начинается настоящий кошмар.

Мировая премьера ленты состоится на 79-м Каннском кинофестивале в середине мая. Главные роли в картине сыграли Чон Джи-хён («Ромашка»), Ку Гё-хван («Побег из Могадишо») и Чи Чхан-ук («Императрица Ки»).