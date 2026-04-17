Кинокомпании Андреасяна задолжала почти 6 млрд рублей

Кредиторская задолженность кинокомпании братьев Андреасян достигла 5,9 млрд рублей. Об этом стало известно «Газете.Ru» из данных сервиса Rusprofile.

В 2025 году выручка студии «К.Б.А» составила 2,8 млрд рублей, а чистая прибыль — 128 млн рублей. Однако, кроме заработка, у компании за год выросла и кредиторская задолженность, в которую входят долги организации перед другими лицами. Она достигла почти 6 млрд рублей.

Также за кинокомпанией числится долг перед налоговой. Руководители должны выплатить ФНС 30 тысяч рублей.

Сами братья Андреасян в составе учредителей не числятся, хоть и являются основателями киностудии. Самыми известными проектами «К.Б.А.» являются «Манюня», «Чикатило», «Жизнь по вызову», «Домовенок Кузя», «Онегин» и многие другие. У режиссера Сарика Андреасяна, согласно открытым данным, есть только ИП, занимающееся производством кинофильмов.

В последние годы Андреасян снимает в основном семейные фильмы и экранизирует классику. Одним из последних проектов режиссера, который показывали в кинотеатрах, стала «Сказка о царе Салтане». А сейчас в производстве находится новая версия «Войны и мира», в которой одну из главных ролей сыграет жена постановщика Елизавета Моряк.