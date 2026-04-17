Авторы «Больницы Питт» рассказали о планах на третий сезон

Издание Deadline взяло интервью у одного из постановщиков сериала «Больница Питт» Джона Уэллса. Он рассказал о планах авторов насчёт выхода третьего сезона медицинского проекта.

По словам Уэллса, съёмка продолжения начнётся уже в июне — сейчас сценаристы только приступили к написанию сюжета следующих серий. Старт третьего сезона расчитан на январь 2027 года.

Работа сценаристов началась на прошлой неделе. Мы начнём съёмки в июне и планируем снова выйти в эфир на той же неделе января с 15 эпизодами в 2027 году.

Второй сезон «Больницы Питт» завершился 17 апреля. Проект повествует о будничной смене сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, где каждый эпизод — это час из жизни героев.