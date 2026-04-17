Почему кинотеатры ждут введения ГОСТов на цифровое кино

России нужны технические стандарты в сфере цифрового кинопроизводства, чтобы синхронизировать качество контента с мощностями кинотеатров, считает глава Ассоциации владельцев кинотеатров России Алексей Воронков. В беседе с НСН он объяснил, что большинство отечественных кинозалов располагают современным качественным оборудование, но используют этот потенциал только наполовину.

Три новых ГОСТа для цифрового кинопроизводства планируют утвердить в 2027 году. Как рассказал ТАСС заместитель гендиректора Российского института стандартизации Алексей Иванов, они коснутся качества картинки, изображения, звука и форматов хранения. Алексей Воронков считает, что стандарты нужны индустрии. Он сообщил, что кинотеатры в стране достаточно хорошо оснащены и имеют мощности, которые сильно превосходят качество предоставляемого производителями контента.

«Если брать флагманские кинозалы в России, которые действительно вкладывались в техническое оснащение, мы показываем контент наполовину от своих технических возможностей. Кинотеатры уже могут транслировать фильмы в формате 48 кадров, а не 24, как они выходят. Мы уже готовы транслировать форматы со звуком 5+1, 7+1 или 12 + 1. Мы уже можем выдавать повышенную яркость. Сегодня большинство новых проекторов уже приходят с возможностью трансляции в 4K. Если мы перейдем на 48 кадров, если мы перейдем на точный формат экрана, под который мы настраиваемся, если мы перейдем под один уровень звука, если все фильмы для кинотеатров будут выпускаться изначально в формате 5+1 с эффектами объемного звука. Для нас это только плюс, потому что технически кинотеатры на сегодняшний день готовы на голову выше, чем мы получаем контент для того, чтобы транслировать на своем оборудовании», — сказал Воронков.

Еще одним плюсом введения стандартов станет облегчение работы сотрудников кинотеатров. Сегодня им зачастую приходится вручную «подгонять» фильмы под нужные параметры, отметил собеседник НСН.

«У кинотеатров на сегодняшний день есть несколько технических моментов, с которыми мы сталкиваемся. Допустим, уровень звука: один фильм может прийти с уровнем звука условно 4,5, а другой — 6. И сейчас любые копии фильмов, которые получают кинотеатры, отсматриваются киномехаником, системным администратором, директором кинотеатра, и под этот фильм убирается, либо добавляется громкость. Потому что если громкость слишком сильно записана на копии, ее приходится уменьшать. Если она тихо записана, мы ее увеличиваем, чтобы выдержать стандарт хотя бы 85—86 децибел, по которым мы настраиваем наши кинотеатры», — пояснил эксперт.

Он отметил, что кинотеатральные сети по большей части готовы к появлению ГОСТа, хотя и отмечает, что с определенными вызовами отрасли придется столкнуться. Однако это увеличит нагрузку, прежде всего, на производителей контента.

«У нас кинопроизводители сейчас делают 99,9% фильмов делают в формате 24 кадра, а если в ГОСТе будет, например, 48 кадров, то это именно проблема съемки, потому что придется снимать не на обычную камеру, а на камеру, которая делает другую частоту кадра. Если мы говорим о воспроизведении 4K-изображения, уже надо будет брать камеры цифровые, которые снимают 4к или 8K. То же самое с освещенностью и картинкой. Сейчас большинство фильмов, даже которые снимаются для кинотеатра в России, грешат крупными планами, которые очень хорошо работают на телевизоре на домашнем, но не очень хорошо смотрятся на экране в 20-25 метров. Нужны более общие планы. А общий план для любого режиссера и для оператора — это дополнительные затраты. Вам надо сделать уже не 6 метров декораций, а 12 метров, чтобы это была хорошая картинка, которая создана для большого экрана», — рассказал глава Ассоциации.

Ранее тему стандартизации отрасли поднимали на Международном кинорынке и форуме «Российский кинобизнес 2026». Так, генеральный директор компании «Кинокомфорт» Сергей Пуськов заявлял, что появление в России такого ГОСТа помогло переформатировать весь рынок кинопроизводства.