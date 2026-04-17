HBO выпустила ролик по «Игре престолов» с новыми кадрами

Компания HBO выпустила спецролик по культовому сериалу «Игра престолов». Видео идёт почти три минуты — его опубликовали на официальном YouTube-канале шоу.

Ролик посвящён 15-летию фентезийного проекта. В видео показаны ранее неопубликованные кадры, на которых актёры прощаются с коллегами по съёмкам и с самим сериалом. Артисты рассказывают о последних днях производства «Игры престолов» и не могут сдерживать слёз.

«Игра престолов» — культовое фэнтези, основанное на произведениях писателя Джорджа Мартина. Шоу выходило с 2011 по 2019 года на канале HBO. Сейчас по вселенной выпускают другие сериалы: «Дом Дракона», третий сезон которого выйдет в июне, и «Рыцарь Семи Королевств» — премьера второго сезона проекта состоится в начале 2027 года. Кроме того, студия Warner Bros. работает над полнометражным фильмом по «Игре престолов».