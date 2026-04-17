Звезда «Универа» сравнила сериал с «Друзьями»

Актриса Валентина Рубцова, известная по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня», объяснила причину возвращения популярных шоу с продолжениями или спин-оффами. Ее слова передает kp.ru.

По словам артистки, начало тренду положил культовый американский ситком «Друзья», создатели которого выпустили спецэпизод с участием основного состава артистов в 2021 году.

«Это, конечно, был не полноценный камбэк, но серия-ностальгия, показавшая всем, что это круто, что зрители хотят видеть такое», — сообщила она.

Сама Рубцова вернулась к роли Тани в очередном продолжении «Универа», получившем подзаголовок «15 лет спустя».

Ранее стало известно, что российская актриса Валентина Рубцова, известная по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня», внесена в базу данных экстремистского украинского сайта «Миротворец».