НА ММКФ состоялась премьера фильма "Красный призрак 1812"

В кинотеатре "Октябрь" только что начался премьерный показ фильма "Красный призрак 1812" режиссера Андрея Богатырева. Картина входит в конкурсную программу 48-го Московского международного кинофестиваля.

По сюжету французский отряд уничтожает семью и имение князя Романовского (вымышленный персонаж). В пекле чудом выживает юный Михаил - его спасает таинственный партизан-одиночка, которого французы называют Призрак. Мечтая отомстить, молодой князь отправляется с Призраком в погоню за врагами…

Перед показом режиссер Андрей Богатырев рассказал о том, что ему близко в эпохе Отечественной войны:

"Любая война страшна - это абсолютно понятно, но во время Отечественной войны 1812 года было высокое понятие чести, чувствовалось уважение, об этом написано в дневниках Давыдова и французских офицеров, письмах Наполеона и нашего императора. И это очень важно, поэтому мы решили поразмышлять на эту тему в нашем фильме".

О чести говорил и актер Олег Савостюк, чей герой, Романовский, на глазах зрителей из "неженки-инфантила" превращается в настоящего мужчину:

"Если говорить про понятие чести, то в каких-то моментах я со своим героем был не согласен, потому что по природе я, наверное, ближе к Призраку. Понятие чести, гордости, стана, ровной спины и отношения к страшным, непонятным, ужасающим вещам у меня скорее прикладное".

Савостюк сам исполнял все трюки - а их в этой бойкой драме немало. Съемки фильма проходили в Подмосковье на территории музея-заповедника "Горки Ленинские". Создатели уверяют: несмотря на то что кино художественное и историческая достоверность здесь условна, они перечитали сотни томов всевозможных исследований и воспоминаний. И не зря - в картине подмечены многие интересные детали эпохи.

"В заметках Пушкина есть наблюдение о том, что когда Наполеон заходил в Россию, мир Франции сохранялся, но когда он покидал нашу страну, мы больше осознали себя, и в моду опять вошли русские щи, - рассказывает продюсер Татьяна Воронецкая. - Казалось бы, всего лишь блюдо, мелочь. Но она так же важна, как валенки в нашем фильме".

Покажутся ли щи вкусными зрителям фильма "Красный призрак 1812"? Еще один премьерный показ пройдет в кинотеатре "Поклонка" 19 апреля. А жюри свой вердикт вынесет на закрытии фестиваля - фильм участвует в конкурсе "Русские премьеры".