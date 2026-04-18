Чем удивят киноновинки этой недели, которые уже можно посмотреть в Сети

Райан Гослинг отправляется к далёкой звезде, чтобы спасти человечество, Киану Ривз пытается разобраться в своих грехах, Марк Эйдельштейн откапывает в песчаных дюнах дома из российской глубинки, а Артём Кошман колесит по южному побережью страны ради исполнения своей мечты. Смотрим кино, которое стало доступно в сети.

© скриншот из фильма «Проект «Конец света»

Проект "Конец света" (16+)

Режиссёры: Фил Лорд, Кристофер Миллер

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.4

Время: 2 часа 36 минут

О чём фильм. В недалёком будущем Райленд Грейс (Райан Гослинг) оставляет в прошлом изучение молекулярной биологии и преподавание в школе и становится астронавтом. Однажды он просыпается на борту космического корабля и не помнит, как оказался здесь. Через время память начинает возвращаться. Оказывается, его отправили в звёздную систему Тау Кита с важной миссией. На расстоянии 12 световых лет от Земли он должен понять, почему у Солнца снижается светимость и как спасти человечество от приближающейся из-за этого катастрофы. Райленд убеждён, что из экипажа смог выжить только он, но на Земле спасательной миссией руководит суровая Ева Стратт (Сандра Хюллер), а на борту космического корабля ему помогает робот Рокки. Чтобы выполнить задание, Райленд использует свои научные знания, изобретательность и силу воли.

Что интересного. Режиссёры Фил Лорд и Кристофер Миллер экранизировали роман Энди Уира "Проект "Аве Мария" - автора бестселлера "Марсианин". Звезда, к которой отправили главного героя, существует на самом деле, а не в фантазиях сценаристов и режиссёров. Тау Кита находится в 11,9 световых лет от Земли. Эта звезда очень похожа на Солнце, но значительно легче и из-за этого тусклее и холоднее земного светила. Премьера картины состоялась в стратосфере - в истории кинематографа такое было впервые. Специалисты разработали особенный IMAX-экран и отправили его в космос с загруженными кадрами из фильма. Роль робота Рокки исполняла кукла, которой руководил оператор. Во время монтажа оператора удалили с цифровой записи, и на экране мы видим только Рокки. Но есть кадры в фильме, где используется цифровая копия помощника астронавта. Сцены внутри корабля были сняты на борту быстроходного танкера класса "Волна" вспомогательного флота Великобритании RFA Wave Knight.

Кому не понравится. Тем, кто прочитал роман и сейчас решил посмотреть его экранизацию. В таком случае вы можете быть разочарованы, потому что некоторые моменты в картине менее проработаны, чем в книге. А также тем, кто в фильме жанра фэнтези рассчитывал на большее количество научных фактов.

Последствия (18+)

Режиссёр: Джона Хилл

Рейтинг на "КиноПоиске": 5.4

Время: 1 час 23 минуты

О чём фильм. Голливудский актёр Риф Хоук (Киану Ривз) уже пять лет в полной завязке - не употребляет ни алкоголь, ни запрещённые вещества, когда-то чуть не погубившие его. Он ставит на паузу не только вредные привычки, но и карьеру. Риф сосредотачивается на своём здоровье, а также наслаждается жизнью в своём новом доме. В один из солнечных дней ему звонит его адвокат по кризисным ситуациям Айра Слиц (Джона Хилл) и сообщает, что у неизвестного человека есть видео с сомнительным содержанием с Хоуком в главной роли. Этот некто шантажирует актёра. Чтобы вычислить шантажиста и исправить ситуацию, Риф Хоук заглаживает свою вину перед теми, кто в прошлом пострадал от его неадекватного поведения.

Что интересного. В этом фильме Киану Ривз предстаёт в непривычном для многих его поклонников и в целом почитателей кино образе. Обычно он играет героев-спасителей или киллеров-мстителей, которого не могут сломить никакие обстоятельства жизни. В этой же новой полнометражной работе Джоны Хилла он представлен уязвимым человеком, который борется не с внешними врагами, а с собственными изъянами. Помимо Киану Ривза и Джоны Хилла в ней снялись Кэмерон Диас, Кайя Гербер, Мэтт Бомер и Дэвид Спейд.

Кому не понравится. Тем, кто не готов этим вечером оценить чёрный юмор с глубоким подтекстом. И тем, кто не намерен тратить время на разбор психологической драмы о преодолении и о разборках за кулисами Голливуда.

Космос засыпает (16+)

Режиссёр: Антон Мамыкин

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.1

Время: 1 час 33 минуты

О чём фильм. Паша (Марк Эйдельштейн) из небольшого северного посёлка Шойна учится в одном из вузов Санкт-Петербурга. Он сам мечтает связать свою жизнь с космосом, а преподаватели считают его одарённым студентом-ракетостроителем. На берегу Белого моря у него осталась семья: мама (Дарья Екамасова), рисующая красивые картины, папа (Тихон Котлерёв), откапывающий дома односельчан из-под песка, и братишка Илюша (Никита Конкин), мечтающий пойти по стопам брата и отправиться в космос. У Паши есть шанс выиграть грант на стажировку за границей. Но Паша получает тревожную телеграмму о смерти отца и отправляется домой. Соседи не рады его возвращению, а мечты о космосе отложены на потом: парню нужно вытащить маму из депрессии, позаботиться о брате, спасти дом от "затопления" песком и ещё заработать денег.

Что интересного. Дарья Екамасова и Марк Эйдельштейн уже играли мать и сына в фильме "Анора" (18+). Сам фильм "Космос засыпает" - полнометражный дебют режиссёра Антона Мамыкина. Идея картины зародилась около семи лет назад, когда он посмотрел документальный фильм о посёлке Шойна, который действительно утопает в песках на берегу Белого моря в Заполярном районе Ненецкого автономного округа. Снимать фильм в этом месте было непросто хотя бы потому, что летом (а оно там длится где-то две недели) в Шойну можно добраться только на самолёте Ан-2 или, по-народному, на "кукурузнике", который летает туда примерно один раз в неделю. Костюмы и материалы для строительства декораций из Санкт-Петербурга отправили сначала в Архангельск, а затем в посёлок на барже, которая из-за шторма прибыла в Шойну только в ночь перед съёмками. Из-за большого количества песка, который в посёлке гоняет ветер, механику после каждой смены приходилось чистить объективы камер и продувать линзы. Местные жители помогали съёмочной группе. Они готовили им еду, топили для них баню, развозили команду на вездеходных квадроциклах (каракатах) и даже разместили съёмочную группу в своих домах. На фестивале "Дух огня", который прошёл в Ханты-Мансийске, этот фильм завоевал пять наград, в том числе главный приз - за лучший отечественный дебют.

Кому не понравится. Тем, кто по каким-то причинам недолюбливает Марка Эйдельштейна после картины "Анора". И тем, кто считает, что этого актёра стало слишком много в российском кино. Не понравится фильм и тем, кто не намерен разбираться в глубоких посылах о реализации мечты, семейных ценностях и проблемах российской глубинки.

День рождения Сидни Люмета (18+)

Режиссер: Рауль Гайдаров

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.7

Время: 1 час 32 минуты

О чём фильм. На дворе нулевые, небольшое село на юге страны. Дато (Артём Кошман) 17 лет, грузин, живёт с бабушкой (Джульетта Степанян) и мечтает после школы уехать в Санкт-Петербург и стать кинорежиссёром. Бабушка же видит в нём будущего бурильщика. У них напряжённые отношения, которые вроде бы начали налаживаться, пока домой после долгого тюремного заключения не возвращается мать подростка (Мариэтта Цигаль-Полищук). Она привозит сыну видеокамеру, и парень возвращается к своей мечте.

Что интересного. Эта картина - дебют режиссёра Рауля Гейдарова. Автобиографичная драма победила на 33-м фестивале российского кино "Окно в Европу". Примечательно, что дни рождения американского режиссёра, сценариста и продюсера Сидни Люмета и российского постановщика Рауля Гейдарова совпадают - 25 июня, только с разницей в 66 лет. Именно поэтому картина и получила такое название. Съёмки фильма проходили в Кисловодске, Пятигорске, Железноводске, Карачаево-Черкесии, Осетии, Геленджике, Сочи и завершились в Санкт-Петербурге. А из-за ограниченного бюджета фильм снимали на ручную камеру, без кранов и общих планов. Однажды ночью после съёмок Артём Кошман сидел на лавочке возле гостиницы, и неожиданно через открытую калитку на газон забрёл табун лошадей. Актёр насчитал 33 лошади.

Кому не понравится. Тем, кто не любит псевдодокументальный стиль в кино и характерные для него экспрессивность и динамику. И тем, кому не нравится творчество Андрея Державина и группы "Сталкер". Их песня "Не плачь, Алиса" звучит в фильме несколько раз.