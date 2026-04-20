Человека-паука могут добавить в другие проекты

Один из шоураннеров сериала «Паук-Нуар» Орен Узил рассказал, что, помимо проекта о нуарном Пауке, в работе находятся и другие шоу о разных версиях Человека-паука. О каких конкретно идёт речь, Орен не стал уточнять.

По словам Узила, он общался с теми, кто трудится над другими проектами про Паучка. Формула у них похожа на «Паука-Нуара», однако будут и уникальные элементы.

Я немного пообщался с людьми, которые над ними работают, и, на мой взгляд, они очень интересные. Они в какой-то степени следуют той же формуле, той же идее: взять какой-то жанр и поднять его на новый уровень, добавив в него Паука. Это открывает совершенно новый мир, и это просто невероятно захватывающая возможность.

Сериал про нуарного Паучка стартует 25 мая, а все эпзиоды выпустят 27 мая.