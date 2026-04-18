Зрители оценили хоррор «Мумия»

17 апреля в мировом прокате состоялась премьера фильма «Мумия» — нового взгляда на классическую историю о восставшей египетской мумии. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Хоррор получил низкую оценку С+. Таким образом, лента понравилась зрителям меньше, чем другой знаменитый фильм ужасов режиссёра Ли Кронина — «Восстание зловещих мертвецов» (В). Кроме того, новую «Мумию» оценили ниже других недавних хорроров: «Они придут за тобой» (В-), «Я иду искать 2» (В+) и «Крик 7» (В-).

«Мумия» рассказывает о молодой семье, на чью дочь по имени Кэти наложили проклятие. После этого девушка бесследно исчезла. Спустя восемь лет самолёт, перевозивший саркофаг, терпит крушение и его содержимое обнаруживается. Внутри лежит уже взрослая Кэти, которая впоследствии возвращается домой, после чего на семью обрушивается тёмная сила. Критики также низко оценили ленту: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила только 45% свежести.