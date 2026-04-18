На ММКФ ожидается «цунами российских премьер»

"Выготский", "Красный призрак 1812", "Песни джиннов", "Отец" и другие картины - на 48-м Московском международном кинофестивале в этом году просто шквал премьер новых российских фильмов и сериалов.

Председатель отборочной комиссии киносмотра Иван Кудрявцев сказал, что в программе фестиваля в этом году будет более 200 фильмов, много мировых и международных новинок (из 50 стран мира), "просто цунами российских премьер".

Кудрявцев назвал цифру в 96 картин - имелись в виду фильмы, которые впервые показываются в нашей стране. Но и отечественное кино представлено очень внушительно. Специально для "РГ" Иван Кудрявцев ответил на вопрос: "На ММКФ в этом году много премьер новых российских фильмов и сериалов. Что это значит? Политика фестиваля или стремительное возрождение российского кино?"

"Действительно много российских фильмов, они во всех программах одной-двумя картинами представлены. Российское кино на подъеме, и ММКФ с удовольствием отмечает этот тренд. Российскому кинорынку пророчили коллапс после ухода голливудских мейджоров, обеспечивавших 70% кассовой выручки. Но коллапса не случилось, и российское кино не просто удержало от него рынок, но создало очень интересные условия для развития и выхода на новые международные конкурентные рубежи. Потенциал накапливается, это отрадно видеть и ощущать. Всех, кто хочет быть участником этого процесса, приглашаем на фестиваль, одна из миссий которого - быть площадкой продвижения российского контента", - сказал Кудрявцев.

Обозреватель "РГ" уже посмотрела несколько российских новых фильмов и сериалов, о которых можно рассказать подробнее. У части из них уже известны даты кинопроката, на который возлагаются большие ожидания, а также даты выхода в онлайн-кинотеатрах.

Итак, фестиваль открылся захватывающей картиной "Ангелы Ладоги" Александра Котта. В прокат она выйдет 23 апреля. И появится потом на телеканале "Россия 1" - одним из продюсеров фильма выступил генеральный директор канала Антон Златопольский.

Фильм рассказывает о том, как в ноябре, в самом начале страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов превращается в другой отряд - бойцов. Лед еще тонкий, тяжелая военная техника по нему не проходит. То ли дело легкие буера - фактически парусники на коньках. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать, и они были случайно обнаружены бойцами. Бывшие соперники в парусном спорте теперь не просто заодно, а в их жизнь вошла любовь - воспитательница в детском доме приглянулась обоим.

Над сценарием работали Михаил Зубко и Игорь Каграманов при участии Елены Квасовой-Дюффорт. Роли исполнили Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Евгений Сидихин и другие. Фильм получился очень трогательным - постоянно хочется воспользоваться платком, чтобы промокнуть глаза. Но с сентиментальными сценами такого рода соседствуют потрясающие съемки боев - в воздухе и на льду. У картины прославленный оператор Сергей Астахов, и, глядя на его работу, жалеешь, что на фестивале нет отдельного "Святого Георгия" (так называются призы от компании Mercury) за операторский труд.

Роман Евдокимов, исполнитель роли Петра, рассказывает, что белые паруса лодок буеров на белом льду в метель напоминали крылья ангелов, за что их и прозвали "Ангелы Ладоги". А главных героев зовут Петр и Павел (Тихон Жизневский) - так что тоже считывается библейская составляющая.

Военной драмой "Отец" - дебютом Павла Иванова - открылся основной конкурс кинофестиваля. Первое впечатление от фильма - похож на классические советские ленты "Отец солдата" и "А зори здесь тихие". Также в финале встречаются нотки, отсылающие к "Белому солнцу пустыни".

Одна из продюсеров фильма Татьяна Яковенко честно призналась на пресс-конференции, что "Отец солдата" - один из ее любимых фильмов и им вдохновлялись. По сюжету сын отца - человека, который был разведчиком во времена предыдущей войны, - пропал без вести на Великой Отечественной. И отец отправляется на фронт, чтобы его найти. Русским героям противопоставлены немецкие. Также отец и сын. Оба едут на фронт, в жерло войны. Но российский и немецкий отцы по-разному учат своих сыновей или просто другое поколение, которое им в дети годится.

По сюжету русский отец назначен командиром отряда боевых снайперов и обучает совсем еще зеленых бойцов. В фильме хорошие актерские работы, в частности Ильи Шакунова, который сыграл главную роль, Романа Васильева, Владислава Тирона и Егора Абрамова. Видно, что режиссеру как дебютанту хотелось развернуться пошире, но его сдерживал опытный оператор Никита Рождественский, в чем он сам признался на пресс-конференции. Рождественского можно назвать главным военным оператором страны сегодня. На его счету фильмы "Литвяк", "Красный призрак 1812" (премьеры обоих - на ММКФ), "28 панфиловцев", "Злой город" и другие. "Отец" появится в прокате 7 мая 2026 года.

Третий год подряд ММКФ открывается военным фильмом, и в программе немало картин, затрагивающих эту тематику. "Красный призрак 1812" - одна из них. Это вторая работа режиссера Андрея Богатырева. Первый фильм "Красный призрак" поразил новым современным киноязыком - как именно можно рассказывать о войне для нового поколения, проявляя недюжинную фантазию.

"Красный призрак 1812" рассказывает историю единственно выжившего из всей семьи в родовом поместье молодого аристократа, которого играет Олег Савостюк. Актер параллельно снимается в новой экранизации "Капитанской дочки" Александра Пушкина и признался в разговоре с обозревателем "РГ", что, играя одного героя, немного ориентировался на другого и наоборот.

Молодому аристократу, идеал которого - Денис Давыдов в исполнении Никиты Кологривого, противостоит бесчеловечный француз Кураж - в этой роли Константин Плотников. Он ответил нам на вопрос, как после величественной роли Петра Первого, которого он играл в сериале "Государь", перевоплотиться в отпетого негодяя. Пока неизвестно, когда фильм "Красный призрак 1812" появится в прокате, но уже понятно, что потом его покажут на Первом канале: один из генеральных продюсеров картины - Константин Эрнст.

Документальный фильм "Булгаков. Тайна мастера" режиссеров Артема Михалкова и Дениса Беспалого вошел в программу "Специальные показы". Это качественно сделанная лента с продуманными спецэффектами, рассказывающая о том, как произведения и любовь Булгакова влияли друг на друга. В ленте заняты ведущие российские актеры, например Артем Быстров. А содержательно акцент сделан на трех женщинах, которые играли большую роль в становлении писателя и отражались в его книгах. Это первая жена - самоотверженная Тася, которая спасла писателя, тогда еще врача, от увлечения морфием. Светская красавица, танцовщица Любовь Белозерская. Годы брака с ней - это время создания "Дней Турбиных", "Багрового острова", "Зойкиной квартиры" и других произведений. И, наконец, известная больше других Елена Булгакова, чертами которой писатель наградил Маргариту из культового романа, который практически автобиографичен.

Фильм "Песни джиннов" Романа Михайлова - в секции "Русские премьеры". Лента словно стилистически, композиционно и содержательно продолжает предыдущие работы режиссера, в которых фигурирует Индия. Так и здесь. Действие происходит в индийском Варанаси - городе мертвых, а также на Гоа. Две сюжетные линии вырываются вперед. Одна из них с молодым индийским парнем, у которого не получается ничего из того, за что он берется. Например, он не может организовать нормально гастроли группы t.A.T.u ("Тату"), хотя девушки уже приехали в Индию. В итоге он отправляется в ашрам, чтобы залечить нанесенные неудачами душевные раны и достичь просветления с помощью прославленного гуру. В ашраме он встречает настоящую принцессу, которая кажется безумной, но просит его дать ей обещание и непременно выполнить его. Актеры невероятной красоты, исполняющие эти роли Вьом Ядав и Манасви Мамгаи, приехали на российскую премьеру специально. Причем актриса действительно победительница конкурса красоты.

Вторая линия - две актрисы гуляют по Варанаси и вроде бы разговаривают ни о чем, но на самом деле - об очень важном. В ролях - Виктория Мирошниченко, известная зрителю по картине "Дылда" Кантемира Балагова, и Анастасия Негинская. По сюжету, да и по жизни (играли роли в посвященных герою произведениях) обе девушки связаны с Эдуардом Лимоновым - любопытная деталь. Основной посыл фильма Михайлова - люди не замечают знаки, которые постоянно им преподносит жизнь, отсюда и песни джиннов. А когда осознают - иногда бывает слишком поздно.

Мистическую и религиозную составляющую в фильме дополняют уникальные съемки одного из главных индийских праздников Маха Кумбха Мела. Снято шествие, которое проходит раз в 12 лет и куда приезжают миллионы паломников со всего мира. Таким образом, в фильме есть документальная составляющая, с которой всегда играет Роман Михайлов, заставляя зрителей поверить, что все происходящее в его картинах было на самом деле. Кстати, Михайлов написал книгу "Песни джиннов" и уже сдал рукопись в печать, о чем и рассказал отдельно в видео для наших читателей.

На 48-м Московском международном кинофестивале - сразу несколько фильмов, к которым имеет отношение Роман Михайлов.

В ленте "Шурале" Алины Насибуллиной (также конкурс "Русские премьеры") Михайлов снялся как актер. Во внеконкурсной программе "За тридевять земель" - фильм "Камень" Ильи Зимина по рассказу Романа Михайлова "Баня". "Пока небо смотрит" - еще один фильм Михайлова на фестивале. Причем сам автор охарактеризовал "Песни джиннов" как самый сложный фильм в его карьере. А про "Пока небо смотрит" сказал, что он легкий.

Не менее объемно, чем Михайлов, на фестивале представлен Александр Сокуров.

В частности, пятичасовая лента Александра Сокурова "Записки режиссера", которую впервые показали в 2025 году на Венецианском кинофестивале, вошла в программу фестиваля в последний момент, и билеты на нее, как и на фильмы Михайлова, разлетелись в один момент. Но на киносмотре еще несколько работ учеников Сокурова. Например, "Эфир" - биографическая лента о поэтессе Ольге Берггольц, которая строится на эстетике немого кино, немецкого экспрессионизма и театра Мейерхольда. Алексей Неймышев - один из режиссеров фильма - играл главную роль в фильме Сокурова "Отец и сын", а также снимался в "Александре" и "Фаусте". Александр Николаевич - художественный руководитель картины.