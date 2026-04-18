Мелодрама «К себе нежно» вышла в онлайне

18 апреля состоялся цифровой релиз фильма «К себе нежно». Мелодрама уже доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Kion, Okkp и START.

Таким образом, лента появилась в онлайне спустя полтора месяца, после выхода в кинотеатрах России — премьера состоялась 5 марта. За это время фильм собрал в прокате более 130 млн рублей.

Картина представляет собой экранизацию книги Ольги Примаченко. Сюжет рассказывает историю Нади — хирурга, который помогает людям слышать, видеть и чувствовать, но сама перестала прислушиваться к себе. Чтобы снова этому научиться, ей предстоит пройти шесть «уроков нежности» — курс «повышения квалификации по собственной жизни».

Главные роли в «К себе нежно» сыграли Карина Разумовская («Мажор»), Артём Ткаченко («Командир»), Пелагея Невзорова («Два холма») и Ольга Медынич («Мой папа не подарок»). Режиссёром выступил Иван Китаев («Бывшие»).