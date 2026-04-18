Вышел трейлер "Параллельных историй" с Изабель Юппер и Венсаном Касселем
Вышел первый трейлер драмы "Параллельные истории" (Histoires Parallèles, 2026) иранского режиссера Асгара Фархади, двукратного лауреата премии "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке ("Развод Надера и Симин" 2011 года и "Коммивояжер" 2017 года).
В этой картине постановщик отходит от ближневосточных сюжетов и обращается к европейским локациям, а также к французским актерам.
В главных ролях: Изабель Юппер ("Кружевница", "Пианистка"), Венсан Кассель ("Ненависть", "Черный лебедь"), Катрин Денев ("Дневная красавица", "Шербурские зонтики"), Виржини Эфира ("Непотопляемые", "Вкус чудес") и Пьер Нинэ ("Граф Монте-Кристо", "Обещание на рассвете").
Фильм представляет собой адаптацию шестой главы "Декалога", более известную под названием "Короткий фильм о любви" (Krótki Film o Milosci, 1988) польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского.
Подробностей сюжета пока нет, известно лишь, что это история о писательнице (Юппер), которая отчаянно пытается найти вдохновение для своей будущей книги и в буквальном смысле ищет его в чужих окнах: она начинает следить за соседями.
Драма же Кесьлевского повествует о молодом человеке Томеке (Олаф Любашенко), который из вуайеристских наклонностей во время работы на почте наблюдает через бинокль за девушкой Магдой (Гражина Шаполовская). Однако даму не пугает тайный воздыхатель - она начинает испытывать взаимный интерес.
Премьера картины состоится в Каннах 14 мая. В российский прокат "Параллельные истории" выпустит компания "Экспонента фильм". Дата станет известна чуть позже.