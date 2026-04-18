«Война миров Z» с Брэдом Питтом получит сиквел

Зрелищный зомби-экшен "Война миров Z" 2013 года официально получит продолжение, сообщает портал MovieWeb.

О разработке сиквела картины Марка Форстера ("Бал монстров", "Волшебная страна") стало известно на конвенте CinemaCon. Производством занимается компания Paramount.

Участие Брэда Питта ("Формула-1") пока под вопросом.

Оригинальный фильм, основанный на романе Макса Брукса "Мировая война Z", рассказывал о зомби-пандемии и бывшем исследователе ООН (Брэд Питт), который вместе с семьей пытается найти противоядие от вируса.

В мировом прокате лента заработала 540 миллионов долларов (при бюджете в 190 миллионов), что сделало его самым кассовым зомби-фильмом всех времен.

Разговоры о продолжении картины велись с 2014 года - режиссером должен был стать Хуан Антонио Байона ("Приют"), но он был занят на съемках "Голоса монстра" и не укладывался в сроки. Позже его сменил Дэвид Финчер, однако в 2019 году и он покинул проект.

Новый фильм режиссера Финчера - "Приключения Клиффа Бута" с Питтом в главной роли - выйдет летом 2026 года.